Estágio do Governo de MS é tema de trabalho de conclusão de pós da Escolagov

Recém pós-graduada em Eficiência e Inovação na Gestão Estratégica pela Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul), a servidora pública estadual Eliane Flores da Segov (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica) apresentou seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) sobre o Programa de Estágio do Governo de Mato Grosso do Sul.

O objetivo foi identificar o quanto os estagiários agregam no trabalho dos órgãos públicos estaduais em diferentes áreas. A metodologia aplicada incluiu pesquisa, estudos e análises.

Eliane Flores, servidora com 24 anos de experiência no Governo do Estado, explicou que escolheu esse tema porque sempre considerou o programa muito positivo para a gestão pública. Ela tinha interesse em desenvolver um trabalho que evidenciasse essa ação benéfica para o Estado.

“Foi muito interessante estudar sobre o Programa de Estágio, foi possível levantar uma discussão abrangente do ponto de vista de todos os lados envolvidos no processo, dos estagiários, dos gestores públicos que foram supervisores dos estagiários e unidades gestoras que possuem ou já possuíram estagiários em suas equipes”, pontuou.

O avaliador da Eliane na pós-graduação, Thaner Castro Nogueira, que também é hoje secretário-executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo da Segov, comenta que a conclusão foi satisfatória.

“O estudo contribui para a compreensão dos benefícios do Programa de Estágio do Governo de MS no contexto do serviço público estadual. Parabéns à recém pós-graduada por sua dedicação e pesquisa”, comentou.

Com o trabalho foi possível concluir que a colaboração dos estagiários impactou significativamente no clima organizacional dos órgãos públicos estaduais que aderiram ao programa. Há uma troca de experiências e conhecimentos enriquecedora entre os envolvidos no processo, sendo relevante para a formação dos estagiários, para o desenvolvimento dos gestores e para a administração pública.

Os trabalhos foram apresentados em formato de painel científico, expostos de maneira abrangente ao público com o propósito de enriquecer o diálogo acadêmico e profissional, possibilitando o intercâmbio de várias experiências em um ambiente coletivo. O momento foi prestigiado com uma cerimônia, realizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração) e a Escolagov, no dia 05 de julho, no auditório do Bioparque Pantanal.

Programa de Estágio

O 'Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica' é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundect e Segov, em parceria com a UFMS, UEMS e Fapec, coordenado pela Segem. Acadêmicos da UFMS, UEMS, UCDB, IFMS, Uniderp e UFGD, participam do programa.

O objetivo é proporcionar experiência aos jovens acadêmicos de cursos de graduação do Estado, oferecendo formação na área de gestão e administração pública, aplicadas às várias atuações e frentes políticas e governamentais, bem como formação aos gestores estaduais que recebem os estagiários em suas respectivas pastas.

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, com seis horas diárias de atividades, com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.100,00 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 200. A duração do estágio é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.