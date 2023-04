Estudante da UEMS de Aquidauana faz apelo para custear viajar após ganhar bolsa de estudo

Viagem está prevista para junho / Foto: Arquivo Pessoal

Prestes a realizar um sonho de continuar os estudos na Texas A & M, Universidade do Texas, nos Estados Unidos, a estudante de zootecnia da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), de Aquidauana, Isabela Gonçalves faz um apelo para conseguir arrecadar fundos para pagar a estadia.

Isabela conquistou a bolsa do estudo internacional através do edital número 28/2022 ARELIN-PROPPI, que concorria. A aluna do quinto ano de zootecnia espera arrecadar, pelo menos, R$ 5 mil para pagar as despesas e estadia.

"[Vou estar] trabalhando com a nutrição de ruminantes. Deixei a vaquinha [aberta] até dia 17 de maio, porque minha viagem já é em junho, julho e agosto", disse.

Para quem quiser ajudar ou conhecer mais a história, clique aqui.