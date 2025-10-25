Estudante de Aquidauana vence prêmio nacional Chico Vive pelo Pantanal

Juvelino representou o MS / Arquivo pessoal

“O Prêmio Chico Vive é uma homenagem ao legado de Chico Mendes, seringueiro, ambientalista e líder sindical assassinado em 1988 por defender a Amazônia e os povos da floresta”, explicou Juvelino. “O prêmio aconteceu em São Paulo e foram premiados seis jovens, um de cada bioma, escolhidos por uma comissão de júri de dez pessoas. Também havia um prêmio extra de votação popular, vencido pelo Joaquim, do Ceará. Eu estava entre os três finalistas do bioma Pantanal, com o projeto Semeadores do Bem Viver, e consegui sair vencedor pelo bioma Pantanal!”, comemorou.

O estudante Juvelino Albuquerque, de Aquidauana, venceu o Prêmio Chico Vive na categoria referente ao bioma Pantanal, com o projeto Semeadores do Bem Viver, desenvolvido na aldeia Ipegue, no território Taunay-Ipegue. A cerimônia de premiação aconteceu em São Paulo, no Teatro Cultura Artística, reunindo jovens de todos os biomas brasileiros.

O Semeadores do Bem Viver atua no reflorestamento de áreas atingidas pelo desmatamento e pelas queimadas, ajudando a recuperar o meio ambiente e fortalecer a cultura e o modo de vida tradicional das comunidades indígenas.

Juvelino destacou a importância das parcerias que tornaram o projeto possível. “O nosso projeto tem o apoio do Ministério dos Povos Indígenas e também da Universidade Federal Fluminense (UFF), do Rio de Janeiro. Eles são muito importantes na caminhada e também fazem parte desse prêmio, junto aos 30 semeadores que fazem o projeto acontecer”, afirmou.

