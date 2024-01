Estudante do IFMS de Aquidauana é aprovada para medicina na federal

Julia foi aprovada em medicina / Rafael Barbosa / Jornal O Pantaneiro

A jovem Julia Letícia Teodozio Jaques, de 18 anos, é um exemplo de determinação e perseverança. Filha de Marinez Teodoro e Joacir Jaques de Arruda, Julia foi aprovada para o curso de Medicina na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), através do Programa de Avaliação Seriada Seletiva (Passe) da universidade.



Julia concluiu seu ensino médio no Curso Técnico Integrado em Edificações no Campus Aquidauana do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Além do ensino regular, Julia aprimorou suas habilidades em redação, frequentando o cursinho paralelo "Sala Diz Tudo" com a professora Márcia.



Em entrevista ao O Pantaneiro, Julia compartilhou sua paixão pela Medicina.



“Desde pequena, sempre tive interesse na área de biologia, especialmente em anatomia. Gostava de estudar a anatomia do corpo humano”, disse.





Durante seu percurso no IFMS, Julia recebeu apoio constante de seus professores, que a incentivaram independentemente de sua escolha profissional. “Sem dúvida, os professores do instituto sempre me incentivaram”, afirmou.

Estudante de Anastácio conquista vaga em medicina na UFMS após trajetória inspiradora em escolas públicas - Foto: Rafael Barbosa / O Pantaneiro





Julia participou de iniciação científica no programa "Mulheres na Ciência", com o projeto "O (não) lugar da língua espanhola nos Institutos Federais no Centro-Oeste: um levantamento". Ela também aproveitou os cursos gratuitos de línguas oferecidos pelo Cenid, estudando Inglês e Espanhol.

Wilquer Quadros dos Santos, professor de Língua Portuguesa de Julia, destacou seu excelente desempenho acadêmico. “Julia sempre foi uma estudante excelente, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Ela soube aproveitar todas as oportunidades oferecidas pelo IFMS, mostrando dedicação e autonomia nos estudos, além de estabelecer uma parceria produtiva com os docentes”, afirmou.

Jovem de Anastácio superou desafios para conquistar vaga em medicina na UFMS - Foto: Rafael Barbosa / O Pantaneiro





Com uma trajetória educacional inteiramente em escolas públicas, incluindo as escolas Teodoro Rondon (Anastácio), Candido Mariano (Aquidauana) e Maria Correa Dias (Anastácio), Julia agora irá ingressar em um dos cursos mais concorridos do país. As aulas da UFMS devem começar em 4 de março de 2024, de acordo com o calendário acadêmico da instituição.



Veja o vídeo: