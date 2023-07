Estudantes de Aquidauana são campeões em evento nacional de negócios inovadores

Equipe da UFMS Aquidauana / Foto: Divulgação

Estudantes de Aquidauana mostram ao mundo o potencial da educação. Desta vez, no Evento Nacional Enactus Brasil ENEB 2023, encontro que reúne universitários, líderes acadêmicos e executivos para interagir e trocar experiências em uma jornada educativa. O time Enactus UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), de Aquidauana, venceu o campeonato da Liga Rookie e prêmio ODS 10, que reconhece iniciativas de sucesso na redução das desigualdades.

Os aquidauanenses apresentaram a iniciativa Itukéti, um projeto que aborda o cenário atual, com objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, a redução das desigualdades sociais e econômicas. A premiação representa um marco importante na trajetória do projeto Itukéti e incentiva o grupo a continuar inovando e promovendo impacto positivo em suas comunidades.

Criado em abril deste ano, o time demonstrou comprometimento e dedicação ao longo de sua jornada na rede Enactus, impressionando os avaliadores e demais participantes do evento com seu projeto inovador intitulado Itukéti – Rede de Apoio ao Empreendimento Indígena no Pantanal.

Participam do Time Enactus do CPaq, os estudantes: Ademilson Pereira Filho, Anielly Rocha, Andreia Oliveira, Gabriele Turibio Da Paixão, Guilherme Miguel, Jennifer Lais Da Silva Samuel Mendes, Jeovanna Romero De Araujo, Maria Eduarda Souza Aivi, Nayra Maria Batista de Moraes, Nilzalina, Raimundo Belizario, Paulo Henrique Tavares, Príscila Valério França, Roseana Sales de Miarro, Samuel Max Rodrigues da Silva, Suelem Roberta dos Santos Araujo Valente e Taynara Silva.

Durante o evento, o time também participou do espaço chamado Small, onde puderam promover a comercialização dos itens e peças produzidos por artesãos indígenas, permitindo que suas habilidades artísticas e culturais fossem reconhecidas e valorizadas por um público mais amplo, além de impulsionar a economia local, gerando renda direta para os artesãos, e sensibilizando os participantes do evento sobre a importância da preservação cultural e da valorização do artesanato indígena, estabelecendo conexões significativas entre diferentes realidades e culturas presentes no Brasil.

“Acredito que ganhar a Liga Rookie com um time formado há três meses e também o prêmio ODS 10 – Redução das Desigualdades só mostra o compromisso de cada um dos membros do time com a nossa missão principal: trazer visibilidade e apoio ao empreendedorismo indígena no Pantanal. Foi um sentimento único e indescritível, o de escrever a história levando o nome da universidade, da cidade e do estado para uma megacidade como São Paulo”, disse o vice-líder do time e diretor de marketing, Paulo Henrique Tavares.

“Redução das desigualdades sociais é de extremo orgulho, pois ele é uma resposta de toda dedicação, trabalho, aprendizado e amor pelo que faz. Eu como indígena da etnia terena, sou infinitamente grata por ter recebido esse prêmio e, principalmente, por saber que as pessoas estão reconhecendo a importância do projeto e ver que apesar do pouco tempo, estamos conseguindo levar para fora a nossa cultura, mostrar que nós povos originários podemos conquistar espaços e ser lembrados", declarou, Jennifer Lais Da Silva Samuel Mendes, membra do time.

A estudante explica que foram três meses de trabalho até a vitória. "Vamos continuar trabalhando com bastante dedicação, esforço e qualidade para que mais vitórias possam se repetir , agradeço a todos que tornaram este momento possível".

A diretora de projetos do time, Jeovanna Romero de Araujo, falou sobre sua experiência no evento. “Fico muito grata pela oportunidade de fazer parte do time Enactus UFMS Aquidauana. Sabemos o quanto nos dedicamos e nos empenhamos nesses últimos três meses. Logo, todo trabalho é recompensado, para a felicidade minha e do time, fomos campeões na categoria da Liga Rookie, a qual estávamos na torcida. Além da premiação mencionada, fomos premiados na ODS 10 – Redução de Desigualdades. O sentimento que tive foi surreal! Deus tem muito para nós, e com certeza iremos alcançar novas metas e me dedicarei e continuarei falando da importância do projeto ITUKÉTI para impacto da vida da comunidade”.

A Liga Rookie foi uma oportunidade para que o projeto Itukéti se destacasse entre outras iniciativas promissoras de universidades de todo o Brasil. A conquista coroa o compromisso e a dedicação de cada integrante do Time Enactus UFMS Aquidauana, que agora se consolida como um exemplo de empenho, inovação e responsabilidade social.

