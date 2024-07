Estudantes do IFMS retornam para aulas na próxima semana

IFMS de Aquidauana / Divulgação

A partir da próxima terça-feira, dia 23, as aulas serão retomadas no IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) após o período de férias. Nos campus de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas, esta semana marca o reinício das atividades do primeiro semestre letivo de 2024. As férias foram estendidas devido a uma greve encerrada em junho.

O encerramento do primeiro semestre e o início do segundo semestre variam conforme cada campus. Os calendários letivos de cada unidade podem ser consultados no SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública) e serão em breve divulgados à comunidade.

Claudia Fernandes, pró-reitora de Ensino, explicou que os novos calendários foram formulados após a assinatura dos acordos para encerrar a greve e retomar as aulas, garantindo que os estudantes não sejam prejudicados e que os eventos anuais institucionais, como os Jogos do IFMS, Semana de Ciência e Tecnologia, Consciência Negra, Festival de Arte e Cultura, seminários de Iniciação Científica e Tecnológica e de Pós-Graduação, ocorram conforme planejado.

Durante o período de greve, a instituição manteve a oferta de bolsas e auxílios e planeja a reposição das aulas não ministradas para cumprir toda a carga horária prevista nos cursos.

Com o novo calendário, o primeiro semestre letivo será encerrado na segunda quinzena de setembro em todos os campi, respeitando a legislação educacional e as decisões dos órgãos colegiados. O objetivo é garantir a continuidade das atividades acadêmicas, reduzir atrasos que possam prejudicar os estudantes e assegurar o planejamento da comunidade escolar.

As aulas foram retomadas no final de junho após o encerramento da greve que começou em 3 de abril. O IFMS e o Sinasefe estadual assinaram um acordo para compensar o período da greve e ajustar o calendário acadêmico de 2024, abordando questões como a reposição das atividades, homologação das folhas de ponto, planos de trabalho, descontos remuneratórios, férias e licenças.