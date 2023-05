Estudantes do IFMS têm até quarta-feira para avaliar professores

Unidade IFMS / Divulgação

Termina na próxima quarta-feira, 31, o prazo para que estudantes avaliem seus professores por meio da Avaliação do Docente pelo Discente.

Podem responder os questionários estudantes dos cursos técnicos integrados, cursos técnicos subsequentes e cursos de graduação do IFMS, presenciais e a distância. Para participar, é necessário estar matriculado e não apresentar mais do que 25% de falta na unidade curricular ministrada pelo professor que será avaliado.

Este ano, a ADD tem algumas novidades. O novo Regulamento da Avaliação do Docente pelo Discente define que os estudantes avaliem os professores no Sistema Acadêmico, com o mesmo login e senha já cadastrados.

Cada nível ou modalidade de ensino tem um questionário próprio, como previsto no Art. 10 do Regulamento. As questões referem-se ao perfil do docente, metodologias de ensino e de avaliação.

Serão avaliados todos os professores, efetivos ou substitutos, que atuem nos cursos oferecidos pelos dez campi. Nas unidades curriculares que possuem mais de um docente, todos deverão ser avaliados. Os professores que ministram mais de uma unidade curricular serão avaliados em cada uma delas.

Somente serão avaliados os docentes que ministraram a unidade curricular desde o início de sua oferta neste semestre letivo ou módulo, e que tenham desenvolvido a unidade curricular com a turma até a data de realização da avaliação.

Não serão avaliados os professores que estiverem afastados por 30 dias ou mais.

*Com assessoria de imprensa.