Estudantes no Controle está na terceira fase e participantes recebem visita da equipe organizadora

As 58 unidades escolares que participam do projeto Estudantes no Controle, uma iniciativa da CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado) em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação), estão envolvidas na terceira etapa do desafio: a Auditoria Cívica.

Esta fase corresponde a 250 pontos e consiste na realização de atividades diagnósticas em diversos locais da escola, indicando os problemas encontrados.

Em toda a história do projeto, esta é a primeira vez que os servidores integrantes da equipe organizadora visitam os estabelecimentos escolares tanto do interior quanto da Capital para orientar e auxiliar nas dificuldades encontradas pelos participantes.

Conforme o técnico em Auditoria e coordenador do Estudantes no Controle, Reinaldo Martins Feitosa, a troca de experiências está sendo valiosa para o crescimento de todos.

“Estamos tendo a oportunidade de poder contribuir de forma construtiva com as ações que estão sendo desenvolvidas pelas equipes participantes. Ao chegar no local, nós orientamos, tiramos dúvidas, temos feedbacks e ainda dialogamos de forma construtiva para a melhoria constante do Projeto”, declara.

De 19 a 23 de junho parte da equipe passou pelos estabelecimentos escolares dos municípios de Anastácio, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Ladário, Miranda e Sidrolândia.

No período de 3 a 7 de julho os atendimentos acontecem nas cidades de Aquidauana, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Campo Grande, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jaraguari, Jardim, Nioaque e Terenos.

Reinaldo revela que terminando a fase de Auditoria Cívica, a previsão é de que no mês de agosto já tenha início a etapa da Tarefa Especial onde as equipes deverão produzir material com temática ligada ao trabalho desenvolvido pela CGE-MS, divulgando o mesmo no âmbito escolar. A pontuação pode chegar até 200 e o assunto a ser tratado ainda não foi revelado.

“Ainda faltam duas etapas: o Desafio e a Tarefa Especial. À medida que o projeto vai se aproximando do seu término, as adversidades também vão aumentando. Em breve, nós apresentaremos a temática a ser tratada este ano. Já tivemos como assuntos a Carta de Serviços e também os Canais de Comunicação com o Cidadão, na época, foram o e-OUV e o e-SIC”, finaliza.