Estudantes podem se inscrever para Bolsa Permanência do MEC

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) publicou o edital do processo seletivo para formação de cadastro reserva no Programa de Bolsa Permanência do MEC (Ministério da Educação), direcionado a estudantes indígenas e quilombolas matriculados em cursos de graduação na instituição.

Criado pelo Governo Federal em 2013, o programa visa apoiar financeiramente estudantes em situação de vulnerabilidade, como explica Adriana Naressi, diretora de Assuntos Estudantis do IFMS. A iniciativa busca reduzir desigualdades sociais e étnico-raciais, facilitando a permanência e conclusão dos estudos de graduação.

A bolsa tem o valor mensal de R$ 1.400 e os requisitos para participação são:

Ser estudante indígena ou quilombola;

Estar matriculado em curso de graduação oferecido pelo IFMS;

Não ultrapassar dois semestres do tempo regular do curso de graduação para se diplomar.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo Sistema de Gestão de Bolsa Permanência do MEC, seguindo as orientações detalhadas no edital, incluindo o upload dos documentos necessários.