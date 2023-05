Estudantes visitam Viveiro Municipal de Aquidauana

Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, 11, os estudantes do 9º ano, da E.E. Felipe Orro, estiveram visitando o Viveiro Municipal de Aquidauana.

Na visita, os alunos conheceram as principais espécies cultivadas no Viveiro Municipal, interagindo e entendendo o que são espécies nativas e exóticas, quais espécies são adequadas para arborização urbana, e, também, para uso medicinal. A visita foi conduzida pela responsável técnica do viveiro, Eronilda Moreira.

Os estudantes aprenderam sobre o cultivo das mudas e cuidados com irrigação, adubação e demais atividades que realizam, desde a coleta de sementes nas árvores até a expedição das mudas ao campo e fornecimento para a população.

“A visita no viveiro é muito importante, para que eles possam conhecer mais sobre a vegetação do cerrado, os pontos positivos e negativos, para conhecerem também sobre as plantas medicinais, as frutíferas e as vitaminas que existem nelas”, explicou a professora Lucélia Souza.

Para finalizar a visita ao Viveiro, os alunos foram presenteados com uma muda para fazer o plantio em casa. Vale ressaltar que as mudas são distribuídas gratuitamente à população. Os interessados devem procurar a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), situada na Rua Giovane Toscano de Brito, 1784, em frente ao Parque da Lagoa Comprida, no horário das 07h às 13h.