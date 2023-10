Ética e Educação na Primeira Infância é tema de palestra virtual no TCE-MS

Encontro online / Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (19), profissionais da educação e os servidores dos Tribunais de Contas de Mato Grosso do Sul, do Ceará (TCE-CE) e do Rio de Janeiro (TCE-RJ), participaram da palestra virtual que debateu a “Ética e Educação na Primeira Infância”. O evento, realizado por meio do Google Meet, contou com mais de 100 participantes de diversos municípios de Mato Grosso do Sul e do País.

Na condução dos debates estiveram o presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-MS), professor Guerino Perius, da procuradora de Justiça do MPMS, Vera Cardoso, e do membro da Comissão de Ética do TCE-MS, Glaucio Hashimoto.

De acordo com Hashimoto, organizador do evento, a palestra vem ao encontro do projeto institucional do TCE-MS em benefício dos direitos da Primeira Infância, com o objetivo de discutir e implementar ações que consigam transformar e melhorar a realidade que as crianças vivenciam, em especial as que têm idade de zero a 6 anos.

“A maioria dos estudos sobre desenvolvimento infantil vem da década de 70, 80, 90, e, portanto, a maioria das ações pedagógicas da literatura aplicadas nas escolas vem dessa época. O que, por vezes, contrasta com as modificações culturais, sociais, políticas e tecnológicas que experimentamos nos últimos 20, 30 anos em termos de equidade, liberdade, igualdade, tolerância, comportamento, e com os resultados que o Brasil vem obtendo na educação em termos nominais e percentuais perante o mundo”, ressaltou professor Glaucio.

Seguindo essa proposta, os desafios para proteção e efetividade dos direitos da primeira infância e que tem reflexo nos dilemas éticos que permeiam o desenvolvimento infantil, foram abordados na palestra.

Como falou o professor Guerino Perius, que pontuou sobre as questões éticas voltadas à implementação dos Planos de Educação, dos Projetos Pedagógicos e na atuação dos gestores da educação, frente aos problemas, que na maioria das vezes, vão além dos muros escolares.

A procuradora de Justiça, Vera Vieira, destacou sobre os problemas do acesso, da evasão e do abandono escolar, bem como as consequências ocorridas aos estudantes, pela ausência da educação, e que resultam no aumento da violência e da criminalidade.

No debate, Glaucio Hashimoto, ainda apresentou dados da educação em Mato Grosso do Sul, e ressaltou sobre a necessidade de avaliação crítica dos Planos de Educação do ciclo 2014/2024. “Para que o novo ciclo seja construído com bases sólidas e com a preocupação voltada ao desenvolvimento infantil, em especial, em prol da alfabetização”.