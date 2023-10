EUA lançam curso de inglês para jovens líderes indígenas de MS

Divulgação/ Assessoria

A Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, em parceria com o Grupo +Unidos, e apoio estratégico da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), lançaram na segunda-feira,16, um programa de ensino da língua inglesa para jovens líderes de comunidades indígenas da região de Aquidauana, no Pantanal Sul-Mato-Grossense.

“A língua inglesa é a mais falada no mundo e possibilita que pessoas troquem experiências e ampliem oportunidades internacionais. Esperamos que esse projeto-piloto fomente a inclusão de lideranças diversas e contribua para a promoção deste importante bioma brasileiro em fóruns nacionais e internacionais” disse o diretor de Cultura, Imprensa e Educação do Consulado Geral dos Estados Unidos em Paulo, Jason Green.

Chamada de Access Pantanal, a iniciativa tem o objetivo de desenvolver novas habilidades linguísticas de líderes da região, que muitas vezes vivem em regiões de difícil acesso. “O curso é uma ferramenta importante na busca de oportunidades para essas comunidades”, comenta Daniel Grynberg, diretor-executivo do Grupo +Unidos.

Nesta primeira edição, 25 participantes receberão 360 horas de formação em inglês ao longo de 15 meses, com o propósito de expandir seu potencial, dar mais visibilidade a essas lideranças e propiciar conexões. A seleção foi feita em parceria com a UFMS, que também é responsável pelo programa Aldeias Conectadas. O programa está previsto para terminar em dezembro de 2024.

Durante os encontros virtuais, participantes vivenciarão o idioma, enquanto compartilham experiências e práticas em relação ao meio ambiente e sustentabilidade, assim como sobre seus povos e culturas.

Sobre a Missão Diplomática dos EUA:

A Embaixada e os Consulados dos EUA no Brasil representam os Estados Unidos no país e trabalham em conjunto com parceiros locais para promover democracia, segurança, progresso econômico sustentável e combate às mudanças climáticas, entre outros. Além da Embaixada em Brasília, há quatro consulados – Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP) – além de um Escritório de Representação Diplomática em Belo Horizonte (MG).

Sobre o Grupo +Unidos:

O +Unidos, associação sem fins lucrativos, é um fundo de investimento social colaborativo idealizado pela Embaixada dos EUA, por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Formado por grandes empresas atuantes no Brasil, trabalha desde 2008 na capacitação da juventude brasileira por meio do desenvolvimento de iniciativas voltadas à educação e à formação tecnológica, propondo uma nova forma de pensar os esforços em responsabilidade social que são hoje realizados no país.

Sobre o Access

O Access é um programa direcionado a estudantes da língua inglesa, que oferece habilidades no idioma que podem levar a melhores oportunidades de trabalho e perspectivas acadêmicas, além de habilitar essas pessoas para participar de intercâmbios e estudos nos Estados Unidos. Originalmente concebido para adolescentes de comunidades de baixa renda, o Programa Access já forneceu bolsas de estudo para mais de 180.000 estudantes em 86 países desde sua criação em 2004. A Embaixada e os Consulados dos EUA no Brasil têm sediado Programas Access desde 2008 e mais de 2.500 estudantes já participaram. Atualmente, temos nove projetos em andamento, implementados por parceiros locais por todo o Brasil.