Evento internacional aborda a Filosofia da Física e da Cosmologia

Campus da UFMS / Divulgação/UFMS

Pesquisadores de universidades brasileiras, portuguesas, italianas, americanas e britânicas estarão conectados na 1ª Semana Internacional de Filosofia da Física e da Cosmologia, de 26 a 29 de setembro. O evento híbrido é aberto a todos os interessados e as inscrições gratuitas podem ser feitas aqui.

O encontro proporciona a discussão de temas situados nas fronteiras do conhecimento e ao mesmo tempo contribuem para a divulgação científica junto à sociedade em sentido mais amplo. “Queremos promover a discussão sobre a chamada base empírica dos métodos científicos, as interpretações realistas e antirrealistas da mecânica quântica e a diversidade de modelos cosmológicos alternativos ao Big Bang, como o modelo cíclico defendido pelo professor Roger Penrose, que participará do evento conosco”, explica o professor da Faculdade de Ciências Humanas e integrante da comissão organizadora, Vinícius Carvalho da Silva.

Na UFMS, serão dois momentos presenciais na Cidade Universitária: a abertura no dia 26, com uma webconferência do professor Hugh Lacey da Swarthmore College (Estados Unidos) sobre “O valor das ciências físicas”, seguido de duas mesas com pesquisadores brasileiros, no auditório 1 do Complexo Multiuso 1; e uma webconferência com o Prêmio Nobel de Física, Roger Penrose, da Universidade de Oxford (Estados Unidos), sobre modelos cosmológicos cíclicos, no dia 28, no auditório do Instituto de Química.

A Filosofia da Física e a Filosofia da Cosmologia constituem campos multidisciplinares de pesquisa em que filósofos, físicos, cosmólogos e demais estudiosos de ciências se dedicam a investigar questões epistemológicas sobre os fundamentos e as interpretações das teorias científicas em tais áreas das ciências naturais. “Elas se destacam por tratar de questões pontuais, como o problema do colapso da função de onda na mecânica quântica, em Filosofia da Física, ou a existência de um inobservável como a ‘singularidade’ no modelo cosmológico padrão, o Big Bang”, apontou o professor.

O evento visa conectar pesquisadores nacionais e internacionais de diversas áreas como Filosofia da Ciência, História da Ciência, Física, Cosmologia, Astronomia, Astrobiologia e Química, criando um ambiente de dupla-face: pesquisa e extensão. O intuito é lançar as bases para uma colaboração mais intensa em Filosofia da Física e da Cosmologia, em projetos de pesquisa e extensão, entre as instituições que organizam o evento: UFMS, por meio do Grupo de Pesquisa Physikós, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Tocantins, Universidade de Lisboa e Universidade Nova de Lisboa.

A programação completa e mais informações sobre o evento podem ser obtidas neste link.