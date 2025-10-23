Exame de Seleção do IFMS será aplicada neste domingo em Aquidauana

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O exame também será aplicado em outros nove municípios: Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Neste domingo (26), o campus do IFMS em Aquidauana receberá candidatos para a aplicação do Exame de Seleção 2026, processo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio.

As provas começam às 7h30, com fechamento das salas às 8h30, e exigem documento oficial com foto. Quem estiver sem documento poderá apresentar a certidão de nascimento e terá a digital coletada para realizar o exame. Materiais permitidos incluem caneta azul ou preta transparente, lápis, borracha, pequenos lanches e garrafa de água transparente sem rótulo.

O exame é composto por 30 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais, com duração máxima de quatro horas.

Neste ano, foram ofertadas 1.840 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio nas unidades do IFMS, com início das aulas no primeiro semestre de 2026. Para dúvidas, os candidatos podem contatar processoseletivo@ifms.edu.br.

