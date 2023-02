Executivo, Fetems e Simted discutem reajuste salarial em 2023

Reunião no Paço Municipal / Divulgação

O prefeito Josmail Rodrigues e a secretária de Educação, Eliana Fregatto se reuniram com os dirigentes da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) e Simted (Sindicato Municipal do Trabalhadores em Educação), na manhã desta quarta-feira (8) para debaterem sobre reajuste salarial de 2023 e a reformulação do Estatuto do Magistério.

“A reunião foi muito produtiva. Falamos bastante sobre o plano de cargo e carreira do magistério e também sobre processo seletivo para dirigentes municipais, no qual a prova será neste domingo. Acredito que é através do dialogo que conseguimos avançar na qualidade da educação e que estamos no caminho certo, buscando cumprir a legislação”, detalhou a secretária.

Sobre o reajuste, o prefeito afirmou que será concedido em março. “O aumento, primeiramente, será para todos os servidores e a partir de junho voltaremos a discutir especificamente com os professores”, disse.

Participaram o presidente da Fetems, Jayme Teixeira e a vice Deumeires Moraes e a presidente do Simted, Maria do Carmo e a vice Dielle Perin, além de demais membros do sindicato, os secretários de Administração e Finanças, Edilberto Cruz Gonçalves e Governo, Jary Neto e o setor jurídico do município.