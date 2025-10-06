Acessibilidade

06 de Outubro de 2025 • 16:31

Educação

Exposição destaca beleza da UFMS de Aquidauana em fotos premiadas

Mostra reúne imagens do concurso que ilustrarão o calendário institucional de 2026 e fica aberta até 11 de outubro

Redação

Publicado em 06/10/2025 às 15:35

A visitação é aberta a toda a comunidade / Divulgação

A exposição UFMS Além dos Olhos está em exibição nos câmpus da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) de Aquidauana e Corumbá, apresentando as fotografias vencedoras do concurso que vão compor o calendário institucional da Universidade em 2026.

A mostra pode ser visitada gratuitamente até 11 de outubro. Em Aquidauana, está localizada no bloco A da Unidade 2 do CPaq; já em Corumbá, no CPan, a exposição ocupa a Unidade 2 do câmpus.

Para a diretora do CPan, Andreliza Souza, a chegada da exposição à unidade é motivo de celebração, especialmente por contar com uma fotografia produzida no próprio câmpus. A imagem Flores moldando o nascer do sol do CPan, de Nalanda Ibañez, destaca a paisagem local e estará também no calendário de 2026. Segundo a diretora, a obra valoriza a região, reforça o sentimento de pertencimento e revela a sensibilidade da comunidade universitária.

No CPaq, a diretora Ana Graziele Toledo destacou o caráter simbólico da exposição, ressaltando que as imagens traduzem o olhar da comunidade sobre a Universidade, capturando formas, cores e vida que compõem o cotidiano acadêmico.

“Muito antes da exposição, é importante ressaltar que as fotos foram obtidas a partir dos olhares das pessoas para nossa Instituição, capturando imagens que refletem o que a Universidade é: cores, formas, vida… Então é isso que vemos quando observamos as fotos”, afirma.

O CPaq também está representado por uma das imagens selecionadas: a fotografia Pelos caminhos da ancestralidade, de Maria Eduarda Aivi, aluna do curso de Administração. A imagem retrata o Centro Cultural do câmpus, refletindo a identidade local e o acolhimento aos estudantes indígenas — o CPaq é o câmpus com o maior número de alunos indígenas da UFMS.

A exposição itinerante seguirá circulando por todos os câmpus da UFMS até o fim do ano, promovendo a valorização da arte fotográfica e a conexão entre as unidades da instituição. A visitação é aberta a toda a comunidade.

Deixe a sua opinião

