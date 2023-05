Fanfarra da Pestalozzi de Aquidauana realiza apresentações no IFMS

Fanfarra conta com 25 alunos / Fotos: O Pantaneiro

Estudantes e servidores do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul em Aquidauana foram contemplados nesta semana com as apresentações da Fanfarra Especializada "Mundo Feliz", composta por alunos da Pestalozzi, instituição filantrópica sem fins lucrativos. O evento foi organizado em alusão às comemorações do Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva, com vistas a reafirmar a defesa de uma edução verdadeiramente inclusiva, que atenda a todos.

A Fanfarra Especializada "Mundo Feliz" foi criada no ano de 2016 com o objetivo de trabalhar a música e a socialização com os estudantes da Pestalozzi. Atualmente é composta por 25 estudantes, todos com deficiência intelectual ou múltipla.

Idealizador do projeto "Música e Ritmo na escola", o professor Hígor Assis está a frente da regência e para ele, o objetivo do projeto é mostrar para a sociedade o potencial da pessoa com deficiência. "Apesar das limitações, os nossos estudantes podem e conseguem realizar todas as atividades", completou.

Criada em 16 março de 1984, desde então a escola promove ações direcionadas à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência. A Escola Mundo Feliz oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e o Programa de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores, além do Centro de Atendimento Educacional Especializado Marisa Scaff.