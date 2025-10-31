Feira de Profissões orienta estudantes sobre carreira em Anastácio

A iniciativa reforça o compromisso da escola em preparar os jovens para o futuro / Divulgação

Na última quinta-feira, 30, a Escola Estadual Cívico-Militar Maria Correa Dias, em Anastácio, promoveu o projeto Feira de Profissões, uma iniciativa voltada a orientar estudantes do ensino médio na escolha de suas futuras carreiras.

Durante o evento, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer diferentes profissões, interagir com profissionais e universitários e vivenciar na prática o cotidiano de diversas áreas de atuação.

A feira teve como objetivo reduzir a ansiedade diante da escolha profissional e oferecer informações sobre cursos de graduação, o mercado de trabalho e os processos de ingresso no ensino superior.

