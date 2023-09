Festival de Arte e Cultura acontece de 24 a 25 de novembro em Aquidauana

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou o cronograma para o Festival de Arte e Cultura. A edição deste ano acontece entre 24 e 25 de novembro em Aquidauana.

O objetivo é estimular o desenvolvimento de atividades culturais e artísticas, incentivar a circulação da produção artística e cultural para promoção do desenvolvimento social, além de despertar o interesse da comunidade externa para as ações desenvolvidas no IFMS.

A servidora Marcela Aparecida Dorneles Duarte é coordenadora da proposta na cidade. Os projetos apresentados reúnem atividades de conhecimento e produção cultural, com caráter artístico, esportivo, científico e tecnológico, de ações, eventos e espetáculos. Estudantes dos cursos técnicos de nível médio e/ou ensino superior do Instituto Federal atuarão como membros da equipe.

O fomento institucional para este ano é de R$ 5 mil por campus, totalizando R$ 50 mil. Os recursos disponibilizados para o desenvolvimento das atividades são provenientes do Programa Institucional de Incentivo ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Inovação.

Confira o calendário nos 10 campus: