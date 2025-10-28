Festival Zoom IFMS prorroga inscrições até 16 de novembro

IFMS de Aquidauana / Divulgação

Foram prorrogadas até 16 de novembro as inscrições para o Festival Audiovisual Estudantil – Zoom IFMS, promovido pelo NPD-MS (Núcleo de Produção Digital de Mato Grosso do Sul), ligado à Proex (Pró-Reitoria de Extensão) do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

A iniciativa tem o objetivo de estimular a produção de vídeos e fotografias como forma de expressão artística, cultural e jornalística entre os estudantes dos cursos técnicos integrados.

O festival conta com quatro categorias:

Produções Criativas (ficção, videoclipe ou animação);

Produções Informativas e Jornalísticas (documentários, entrevistas e videocasts);

Gamificação (projetos com elementos de jogos aplicados a contextos educacionais, sociais ou culturais);

Fotografia Still, com o tema “Meu IFMS”.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo e-mail npd@ifms.edu.br

, com o envio da obra e da documentação exigida — ficha de inscrição, comprovante de matrícula e declarações de direitos autorais e de imagem. Cada participante pode se inscrever em até duas categorias.

De acordo com o novo cronograma, a lista preliminar de inscrições homologadas será divulgada em 18 de novembro. O julgamento dos trabalhos ocorrerá de 24 de novembro a 7 de dezembro, período em que também estará disponível a votação popular no canal do NPD-MS no YouTube. O resultado preliminar está previsto para 10 de dezembro, e o resultado final, para 15 de dezembro.

As melhores produções serão premiadas com aparelhos celulares doados pela Receita Federal. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão composta por representantes do IFMS e instituições parceiras, com base em critérios como originalidade, qualidade técnica, criatividade e impacto geral.

