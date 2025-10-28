Festival Zoom IFMS prorroga inscrições até 16 de novembro

Evento incentiva produções audiovisuais e fotográficas de estudantes dos cursos técnicos integrados
IFMS de Aquidauana / Divulgação
Foram prorrogadas até 16 de novembro as inscrições para o Festival Audiovisual Estudantil – Zoom IFMS, promovido pelo NPD-MS (Núcleo de Produção Digital de Mato Grosso do Sul), ligado à Proex (Pró-Reitoria de Extensão) do IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).
A iniciativa tem o objetivo de estimular a produção de vídeos e fotografias como forma de expressão artística, cultural e jornalística entre os estudantes dos cursos técnicos integrados.
O festival conta com quatro categorias:
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo e-mail npd@ifms.edu.br
, com o envio da obra e da documentação exigida — ficha de inscrição, comprovante de matrícula e declarações de direitos autorais e de imagem. Cada participante pode se inscrever em até duas categorias.
De acordo com o novo cronograma, a lista preliminar de inscrições homologadas será divulgada em 18 de novembro. O julgamento dos trabalhos ocorrerá de 24 de novembro a 7 de dezembro, período em que também estará disponível a votação popular no canal do NPD-MS no YouTube. O resultado preliminar está previsto para 10 de dezembro, e o resultado final, para 15 de dezembro.
As melhores produções serão premiadas com aparelhos celulares doados pela Receita Federal. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão composta por representantes do IFMS e instituições parceiras, com base em critérios como originalidade, qualidade técnica, criatividade e impacto geral.
