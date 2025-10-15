Fies: inscrições para vagas remanescentes começam no dia 23 de outubro

O resultado da chamada única será divulgado no dia 4 de novembro / Divulgação/Ministério da Educação

O MEC (Ministério da Educação), por meio da Sesu (Secretaria de Educação Superior), publicou, no DOU (Diário Oficial da União) desta quarta-feira, 15 de outubro, o Edital nº 21/2025, que rege o processo seletivo de ocupação das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2025. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 23 a 30 de outubro de 2025, por meio da página do programa, disponível no Portal Acesso Único.

Podem se inscrever os candidatos que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos:

Participaram de uma das edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a partir de 2010

Obtiveram média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos

Tiveram nota na redação superior a zero

Possuem renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos

Têm condições de atingir a frequência mínima exigida para o segundo semestre de 2025 no curso escolhido

Os candidatos devem se certificar de que possuam condições mínimas de frequentar o curso já no segundo semestre de 2025, uma vez que não haverá postergação para semestres posteriores e o financiamento é válido exclusivamente para o referido período.

O resultado da chamada única será divulgado no dia 4 de novembro. Nos dias 5 e 6 de novembro, os pré-selecionados na chamada única devem validar as informações declaradas na inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino superior. Depois disso, será a vez da validação das informações no banco. O prazo para essa última validação é de até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da primeira validação, realizada na instituição de ensino para a qual o estudante foi pré-selecionado.

Lista de espera

Quem não for pré-selecionado na chamada única será incluído automaticamente na lista de espera, cuja convocação ocorrerá no período de 13 a 28 de novembro de 2025.

Classificação e modalidades de concorrência

A classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para:

Candidatos sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies

Candidatos sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores

Candidatos com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies

Candidatos com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores

Haverá vagas destinadas à ampla concorrência e às modalidades de ações afirmativas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.



*Com Informações do Ministério da Educação

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!