Acessibilidade

15 de Outubro de 2025 • 18:10

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Fies: inscrições para vagas remanescentes começam no dia 23 de outubro

Período de inscrição é de 23 a 30 de outubro

Redação

Publicado em 15/10/2025 às 16:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O resultado da chamada única será divulgado no dia 4 de novembro / Divulgação/Ministério da Educação

O MEC (Ministério da Educação), por meio da Sesu (Secretaria de Educação Superior), publicou, no DOU (Diário Oficial da União) desta quarta-feira, 15 de outubro, o Edital nº 21/2025, que rege o processo seletivo de ocupação das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2025. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 23 a 30 de outubro de 2025, por meio da página do programa, disponível no Portal Acesso Único.

Podem se inscrever os candidatos que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos:

  • Participaram de uma das edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a partir de 2010
  • Obtiveram média aritmética das notas nas cinco provas igual ou superior a 450 pontos
  • Tiveram nota na redação superior a zero
  • Possuem renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos
  • Têm condições de atingir a frequência mínima exigida para o segundo semestre de 2025 no curso escolhido
  • Os candidatos devem se certificar de que possuam condições mínimas de frequentar o curso já no segundo semestre de 2025, uma vez que não haverá postergação para semestres posteriores e o financiamento é válido exclusivamente para o referido período.

O resultado da chamada única será divulgado no dia 4 de novembro. Nos dias 5 e 6 de novembro, os pré-selecionados na chamada única devem validar as informações declaradas na inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino superior. Depois disso, será a vez da validação das informações no banco. O prazo para essa última validação é de até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da primeira validação, realizada na instituição de ensino para a qual o estudante foi pré-selecionado.

Lista de espera

Quem não for pré-selecionado na chamada única será incluído automaticamente na lista de espera, cuja convocação ocorrerá no período de 13 a 28 de novembro de 2025.

Classificação e modalidades de concorrência
A classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para:

  • Candidatos sem ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies
  • Candidatos sem ensino superior que quitaram financiamentos anteriores
  • Candidatos com ensino superior que nunca foram beneficiados pelo Fies
  • Candidatos com ensino superior que quitaram financiamentos anteriores
  • Haverá vagas destinadas à ampla concorrência e às modalidades de ações afirmativas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

*Com Informações do Ministério da Educação

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

UEMS e Receita firmam parceria para reutilizar lixo eletrônico na educação

Benefício

MS Supera convoca mais 190 bolsistas

Educação

Inep abre inscrições para médicos elaboradores de questões de provas

Interessado deve ter especialização e ser docente em curso de medicina

Educação

UFMS promove workshop e mostra de pesquisa em geografia em Aquidauana

Publicidade

Educação

Governo abre canal para sugestões sobre uso de IA na educação

ÚLTIMAS

Economia

Hortifrutis doados pela Ceasa em MS matam a fome e viram adubo para a comunidade

Já foram distribuídos 73,1 mil kits com hortifrútis doados pela Ceasa em MS para cerca de 45 mil famílias carentes

Meio Ambiente

Multas por queimadas ilegais em MS já passam de R$ 34 milhões

Em Bodoquena, responsável por um incêndio florestal foi multado em R$1,4 milhão

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo