Fies: inscrições para vagas remanescentes começam no dia 23 de outubro

Período de inscrição é de 23 a 30 de outubro
O resultado da chamada única será divulgado no dia 4 de novembro / Divulgação/Ministério da Educação
O MEC (Ministério da Educação), por meio da Sesu (Secretaria de Educação Superior), publicou, no DOU (Diário Oficial da União) desta quarta-feira, 15 de outubro, o Edital nº 21/2025, que rege o processo seletivo de ocupação das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2025. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 23 a 30 de outubro de 2025, por meio da página do programa, disponível no Portal Acesso Único.
Podem se inscrever os candidatos que atendam cumulativamente aos seguintes requisitos:
O resultado da chamada única será divulgado no dia 4 de novembro. Nos dias 5 e 6 de novembro, os pré-selecionados na chamada única devem validar as informações declaradas na inscrição na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição de ensino superior. Depois disso, será a vez da validação das informações no banco. O prazo para essa última validação é de até dez dias, contados a partir do terceiro dia útil, logo após a data da primeira validação, realizada na instituição de ensino para a qual o estudante foi pré-selecionado.
Lista de espera
Quem não for pré-selecionado na chamada única será incluído automaticamente na lista de espera, cuja convocação ocorrerá no período de 13 a 28 de novembro de 2025.
Classificação e modalidades de concorrência
A classificação seguirá a ordem decrescente das notas do Enem, com prioridade para:
*Com Informações do Ministério da Educação
