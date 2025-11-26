Fies: prazo para participação de instituições privadas começa amanhã

O Fies é o programa federal que concede financiamento a estudantes de baixa renda / Agência Brasil

As instituições de ensino superior privadas interessadas em ofertar vagas em cursos de graduação para o programa do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), no primeiro semestre de 2026, deverão emitir e assinar o termo de adesão a partir desta quinta-feira (27). O prazo terminará até as 23 horas e 59 minutos de 4 de dezembro.

As regras, o cronograma e os procedimentos para a participação de instituições de ensino superior no processo seletivo estão descritas no edital público (26/2025) do MEC (Ministério da Educação).

Como fazer

Os procedimentos necessários devem ser feitos no Sisfies (Sistema Informatizado do Fies), no módulo FiesOferta.

O termo de participação deverá ser assinado eletronicamente pelo representante legal da mantenedora da instituição de ensino superior, por meio da plataforma Gov.br.

O termo será emitido com as informações do Cadastro e-MEC. As faculdades devem assegurar que as informações do cadastro sejam compatíveis com as informações presentes no FiesOferta, para a emissão do documento.

Fies

O Fies é o programa federal que concede financiamento a estudantes de baixa renda de cursos de graduação das instituições de educação superior privadas.

*Com informações da Agência Brasil

