Acessibilidade

26 de Novembro de 2025 • 17:11

Buscar

Últimas notícias
X
Educação

Fies: prazo para participação de instituições privadas começa amanhã

O prazo terminará até as 23 horas e 59 minutos de 4 de dezembro

Redação

Publicado em 26/11/2025 às 16:46

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Fies é o programa federal que concede financiamento a estudantes de baixa renda / Agência Brasil

As instituições de ensino superior privadas interessadas em ofertar vagas em cursos de graduação para o programa do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), no primeiro semestre de 2026, deverão emitir e assinar o termo de adesão a partir desta quinta-feira (27). O prazo terminará até as 23 horas e 59 minutos de 4 de dezembro.

As regras, o cronograma e os procedimentos para a participação de instituições de ensino superior no processo seletivo estão descritas no edital público (26/2025) do MEC (Ministério da Educação).

Como fazer

Os procedimentos necessários devem ser feitos no Sisfies (Sistema Informatizado do Fies), no módulo FiesOferta.

O termo de participação deverá ser assinado eletronicamente pelo representante legal da mantenedora da instituição de ensino superior, por meio da plataforma Gov.br.

O termo será emitido com as informações do Cadastro e-MEC. As faculdades devem assegurar que as informações do cadastro sejam compatíveis com as informações presentes no FiesOferta, para a emissão do documento.

Fies

O Fies é o programa federal que concede financiamento a estudantes de baixa renda de cursos de graduação das instituições de educação superior privadas.

*Com informações da Agência Brasil

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Escola Erso Gomes celebra Consciência Negra com desfile e atividades educativas

Educação

Pé-de-Meia: pagamento da 9ª parcela começa nesta segunda

Educação

IFMS Aquidauana abre inscrições para curso técnico em Administração

Programa oferece 40 vagas gratuitas e permite concluir o ensino médio com formação técnica

Educação

Pé-de-Meia: pagamento da 9ª parcela começa nesta segunda

Publicidade

Educação

Saiba quais são as três questões anuladas no Enem 2025

ÚLTIMAS

Trânsito

Mortes com motos disparam e já chegam a 40% das vítimas no trânsito

Estudo do Ipea alerta para avanço da mortalidade e riscos na regulamentação do mototáxi

Polícia

Jovem condenado por abusos é preso em MS por pornografia infantil

Acusado já havia sido indiciado por crimes contra adolescentes no Estado de SP

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo