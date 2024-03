Fies: pré-seleção pela lista de espera começa nesta sexta

Fies social / Divulgação

A partir desta sexta-feira, 29 de março, começa a pré-seleção pela lista de espera do processo seletivo doFies (FundodeFinanciamento Estudantil), referente ao primeiro semestre de 2024. Oscandidatosque não foram pré-selecionados na chamada únicadoprocesso seletivoconstarão automaticamentenalistadeespera,para finsdepreenchimento das vagas eventualmente não ocupadas.

A eventual pré-seleção dos candidatos participantes da listadeesperaocorreráaté 30deabril, peloPortal ÚnicodeAcesso ao Ensino Superior.Essa pré-seleção observa a modalidadedevaga e a ordemdeclassificaçãodo candidato, conforme previsto noEdital nº10/2024, que tratadocronograma ededemais procedimentos do Fies 2024/1.

O candidato pré-selecionado pela lista de espera do Fies deverá observar as regras, os procedimentos e os prazos referentes a etapa de complementação das informações da inscrição, que deve ser realizada no período de três dias úteis, contados a partir do dia subsequente ao da pré-seleção na lista de espera. A complementação da inscrição é realizada na página do Fies.

FiesSocial

A partirde2024, com oFiesSocial, oMECvisa retomar o papelsocialdofinanciamento estudantil, uma vez que ele édestinadoa atender àsnecessidadesdeestudantesdebaixa renda.Dessa forma, vem cumprir um papel transformador na sociedade, ao oferecer melhores condições para a obtençãodefinanciamento no âmbitodoFies.