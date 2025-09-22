Acessibilidade

22 de Setembro de 2025 • 22:59

Educação

Fies/2025: MEC define regras para oferta de vagas remanescentes

Faculdades privadas podem aderir ao programa de 1º a 8 de outubro

Redação

Publicado em 22/09/2025 às 20:05

A comunicação deve ser acompanhada do termo de participação emitido pela entidade / Agência Brasil

O MEC (Ministério da Educação) publicou no DOU (Diário Oficial da União) desta segunda-feira (22) o edital que define as regras e o cronograma para a oferta das vagas não preenchidas do /Fies (de Financiamento Estudantil) pelas faculdades privadas de instituições privadas de ensino superior.

As vagas remanescentes e os respectivos cursos de graduação relativos ao segundo semestre de 2025 devem ser informados pelas instituições privadas de ensino superior de 1º de outubro até às 23h59 (horário de Brasília) de 8 de outubro.

As faculdades precisam acessar o Sisfies (Sistema Informatizado do Fies), no módulo FiesOferta do MEC para informar quais cursos de graduação e quantas vagas de remanescentes estarão disponíveis para o Fies neste semestre.

A comunicação deve ser acompanhada do termo de participação emitido pela entidade.

As regras gerais para a participação das faculdades privadas no programa Fies estabelecem que a instituição precisa ter uma adesão válida ao Fies e os cursos com oferta de vagas devem ter uma avaliação positiva do MEC.

O prazo para as eventuais correções por parte das instituições de ensino participantes desta edição do Fies será de 9 a 14 de outubro.

Estudantes

O MEC anuncia que, a partir de 14 de outubro, está prevista a publicação de outro edital que definirá as regras e o cronograma da inscrição, desta vez, dos estudantes no processo seletivo de ocupação das vagas remanescentes referentes ao segundo semestre deste ano.

Somente os universitários que têm a possibilidade de atingir a frequência mínima exigida para o segundo semestre poderão se candidatar às vagas remanescentes do Fies.

*Com informações da Agência Brasil

