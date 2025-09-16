"Foi uma conquista para o meu povo Terena", comemora diretora da melhor escola de MS

Premiação anual em Mato Grosso do Sul / SED-MS

Apesar de a cerimônia de premiação já ter acontecido na sede da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, o significado da conquista segue reverberando dentro da comunidade escolar.

A emoção ainda é visível ao conversar com Denise Francisco Augusto da Silva, diretora da Escola Municipal Indígena Francisco Farias, da Aldeia Água Branca, em Aquidauana. A escola conquistou o 1º lugar geral no Prêmio Escola Destaque, promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, superando quase 600 escolas públicas no programa MS Alfabetiza. O reconhecimento veio após a avaliação do desempenho dos alunos do Ensino Fundamental no processo de alfabetização.

“A conquista da escola esse ano teve para nós, principalmente para o povo indígena, um resultado muito significativo. Além de tudo, foi uma conquista para o meu povo Terena, uma conquista para minha aldeia, para minha comunidade, principalmente para minha escola, os alunos e os pais dos nossos alunos", afirma a diretora ao Jornal O Pantaneiro.

Segundo Denise, o prêmio é o resultado de um trabalho coletivo, que envolveu todos os setores da escola — da equipe pedagógica aos profissionais da limpeza e merenda. Para ela, a vitória carrega um simbolismo muito maior do que uma simples colocação em um ranking: representa resistência, valorização cultural e reconhecimento de um trabalho que historicamente foi invisibilizado.

"Todo esse trabalho é resultado de muita dedicação e muito esforço na parte de toda a equipe da escola, onde que também o nosso ex-prefeito Odilon teve um papel fundamental em investir em nossa educação juntamente com a nossa professora Wilsandra, nossa secretária, que fizeram muitíssimo pela nossa comunidade indígena."

Denise faz questão de destacar também o papel das formações continuadas recebidas pelos professores, bem como o esforço dos educadores em aplicar os conteúdos de maneira contextualizada e próxima da realidade dos alunos indígenas.

"A escola vem produzindo um material próprio para a alfabetização, um material pedagógico, ela é produzida aqui em nossa escola. O Cacique e toda a sua liderança [...] têm sempre andado de mãos dadas com a educação aqui da nossa Aldeia Água Branca, que nos apoia em todo projeto, em todas as atividades, e que também nós trabalhamos muito sobre a valorização étnica e cultural, principalmente a questão da língua materna."

"Temos trabalhado um coletivo, um conjunto, uma verdadeira equipe para que pudéssemos atingir esse resultado. A nossa ideia era que pudéssemos estar entre as 30 melhores do Mato Grosso do Sul e chegamos entre as 30 melhores, mas estar em primeiro lugar, realmente foi uma surpresa.”

Por fim, ela encerra reforçando o caráter coletivo da conquista. “Agradecer aos pais que têm colaborado muito com a nossa equipe nas tarefas, nas leituras, nas reuniões. Então, isso tem feito uma grande diferença, pois sabemos que o aluno sem o apoio das famílias é muito difícil evoluir. A conquista é resultado de um trabalho coletivo, um trabalho em equipe e de muita união entre professores, alunos, pais de alunos, direção, coordenação, secretário escolar, onde também as merendeiras têm um papel fundamental, que elas estão todos os dias preparando aquela merenda com muito amor e carinho.”









