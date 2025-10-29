Fundação Bradesco abre vagas na Escola-Fazenda de Bodoquena

Escola-Fazenda de Bodoquena atua com foco em educação integral / Divulgação

A Fundação Bradesco está com inscrições abertas para novos alunos na Escola-Fazenda de Bodoquena, localizada no município de Miranda. As vagas são destinadas ao 2º ano do Ensino Fundamental, em regime de internato, e as inscrições podem ser feitas até o dia 7 de novembro de 2025, diretamente na secretaria da escola.

Podem participar do processo seletivo crianças com 7 anos completos, ou que completem essa idade até 31 de março de 2026. A seleção inclui análise de renda familiar, prova e entrevista presencial com os candidatos que avançarem nas etapas anteriores.

Documentos necessários para inscrição

• Original e cópia simples da certidão de nascimento ou RG e CPF do(a) candidato(a);

• Original e cópia simples do RG e CPF dos pais ou responsáveis legais;

• Original e cópia de Termo de Guarda, Curatela ou Tutela, se aplicável;

• Original e cópia simples dos comprovantes de renda familiar (referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2025);

• Declaração de escolaridade (original).

Além das aulas regulares, a escola oferece atividades extracurriculares como esportes, música, dança e práticas de campo. O objetivo é promover o protagonismo dos alunos e o aprendizado em harmonia com a natureza.

As inscrições devem ser realizadas na Rodovia BR-262, Estação Guaicurus, s/n, Escola-Fazenda Fundação Bradesco Bodoquena, em Miranda. O telefone para contato é (67) 3242-5001 e o e-mail é bodoquena@fundacao.bradesco.

Fundação

Desde 1986, a Escola-Fazenda de Bodoquena atua com foco em educação integral, oferecendo ensino de qualidade aliado à formação humana e práticas sustentáveis. Localizada a cerca de 250 quilômetros de Campo Grande, a instituição oferece moradia, alimentação, acompanhamento de saúde e suporte pedagógico em um ambiente voltado ao desenvolvimento pleno dos estudantes.

Com mais de três décadas de atuação, a Escola-Fazenda de Bodoquena é reconhecida por seu compromisso com uma educação transformadora, baseada em conhecimento, cidadania e respeito ao meio ambiente. O trabalho integra a rede de 40 escolas da Fundação Bradesco, que oferece ensino gratuito a mais de 42 mil crianças e jovens em todo o país, reafirmando o compromisso da instituição com o desenvolvimento social por meio da educação.