Fundect destina R$ 6,3 milhões para impulsionar pesquisa e inovação em MS

Auxílios serão concedidos em 36 meses / Divulgação

Braço de fomento à ciência do Governo de Mato Grosso do Sul, a Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia), vinculada à Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), vai destinar R$ 6,3 milhões, em parceria com o CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), para impulsionar a pesquisa e a inovação no Estado, através de bolsas e auxílios para pesquisadores doutores. As inscrições para o edital estão abertas e seguem até o dia 26 de junho.

O edital do Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional no Estado de Mato Grosso do Sul (PDCTR) faz parte do pacote de 7 editais lançados pela Fundect, com investimentos de 22,4 milhões em bolsas e pesquisa.

A chamada tem como foco principal promover avanços nas áreas de ciência e tecnologia, com ênfase no desenvolvimento regional, além de contribuir para a formação de recursos humanos qualificados e fortalecer a integração entre instituições de pesquisa e o setor produtivo.

Serão concedidas bolsas e auxílios durante o período de 36 meses à pesquisas para doutores nas áreas de Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Energias Renováveis, Biodiversidade, Saúde Animal, Saúde Humana, Tecnologias Sociais e Assistivas.

As bolsas podem chegar a R$ 7,5 mil, dependendo da titulação e experiência do candidato. Já os auxílios para custeio serão de R$ 50 mil para cada projeto aprovado.

O diretor-presidente da Fundect, Márcio Pereira, destaca a importância desses investimentos para o futuro do Estado. "Este edital representa uma oportunidade única para pesquisadores e instituições de Mato Grosso do Sul. O volume de recursos disponibilizados reflete a grandiosidade do projeto e a importância dos investimentos para o desenvolvimento científico e tecnológico", completa.

Requisitos

Além de atender aos objetivos, os projetos também precisam se enquadrar em duas vertentes de pesquisa: Regionalização e Interiorização. A primeira é caracterizada pela atração de pesquisadores doutores oriundos de outros estados para instituições de ensino superior e/ou pesquisa sediadas no Estado de Mato Grosso do Sul, mais especificamente, nos municípios de Campo Grande e Dourados.

Já a vertente interiorização é caracterizada pela atração de pesquisadores doutores para instituições de ensino superior e/ou pesquisa sediadas no Estado de Mato Grosso do Sul, em microrregiões de baixo desenvolvimento científico, tecnológico e inovação (fora das áreas metropolitanas Campo Grande e Dourados).

Os critérios de elegibilidade para proponentes e instituições executoras estão disponíveis no edital de abertura, no site da Fundect em https://www.fundect.ms.gov.br/pdctr/.

Inscrições

As inscrições são feitas exclusivamente via internet, acessando o site da SigFundect. É necessário preencher o formulário eletrônico de inscrição e enviar toda a documentação exigida dentro do prazo estipulado.

*Com informações do Governo do Estado