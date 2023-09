Fundect e OAB renovam parceria para manter laboratório de inovação jurídica

Acordo na manhã de sexta-feira / Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul), e a OAB/MS (Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul), assinaram a renovação do convênio para manutenção do Litech (Laboratório de Inovação e Tecnologia Jurídica).

A assinatura da renovação foi realizada na quinta-feira (31), na sede da OAB. O convênio entre as instituições representa um investimento de R$ 900 mil da Fundect e vai manter a oferta de nove bolsas em diferentes áreas: Orientação ou Mentoria Técnica Científica (1); Apoio técnico e administrativo (2); Apoio e assistência nas áreas de Comunicação, Marketing e Assessoria de Imprensa (2); Estagiário de T.I ou Direito (1); Programador/ Desenvolvedor T.I (1); Desenvolvimento de TI, Banco de Dados e Protótipos de Software (2).

Participaram da assinatura pela Fundect o diretor-presidente, Márcio de Araújo Pereira; o diretor-administrativo, Jaime Pimentel Junior; o procurador institucional, Josue Ramalho Sukzer, e a assessora de projetos, Gerusa Cella Puntel Ferreira. Pela OAB participaram o presidente, Bitto Pereira; a diretora-geral do Litech, Dayane Lupoli; e o presidente da Comissão de Cibersegurança, Fraudes e Crimes Virtuais, Bruno Eduardo Peixoto Lupoli.

Segundo o presidente da Fundect, investir no laboratório representa apoiar a evolução das carreiras jurídicas. “O Direito e as carreiras jurídicas estão em um processo acelerado de evolução com as novas tecnologias e a inteligência artificial. Apoiar a OAB na manutenção de um laboratório de inovação é garantir que os advogados de Mato Grosso do Sul possam acompanhar esse processo, o que beneficia todo o sistema judiciário e a população atendida”, explica Márcio.

Já o presidente da OAB afirma que o convênio tem uma “importância grandiosa”. “Eu quero parabenizar o presidente Márcio pela confiança no trabalho em conjunto das instituições, OAB, Fundect, Estado de Mato Grosso do Sul e Litech. A pauta de inovação e tecnologia é de absoluta relevância. Possibilitar que os advogados tenham acesso a profissionais de altíssima expertise nessa área, é algo que tem um reflexo importante para a advocacia e tudo que tem reflexo para advocacia, consequentemente tem reflexo para o cidadão”, explica Bitto.

Litech

Localizado na sede da OAB/MS, o laboratório foi o primeiro especializado em inovação jurídica criado no País. O objetivo é colaborar na elaboração e viabilização de ideias, projetos e teses científicas que envolvam inovação, criatividade e tecnologia na advocacia para realizar a inclusão do advogado e do acadêmico do Direito na utilização e criação de ferramentas tecnológicas para concretizar soluções para seu cotidiano profissional, ampliando sua visão, gerando valor ao setor e auxílio para a sociedade sul-mato-grossense.