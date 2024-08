Fundect e Senai lançam chamada pública para projetos inovadores em bioeconomia

Programa destinará R$ 8 milhões para o desenvolvimento dos projetos / Divulgação

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de MS), vinculada à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), e o Senai-MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) lançaram a chamada pública para o edital de Inovação Mato Grosso do Sul para a Indústria em Bioeconomia.

A iniciativa tem o objetivo de disponibilizar recursos financeiros para projetos inovadores na área de bioeconomia, direcionados à indústria sul-mato-grossense. Na parceria, o Governo de MS, via Fundect, destinará R$ 8 milhões para o desenvolvimento dos projetos aprovados e o Senai/MS fará uma contrapartida de R$ 1 milhão. As empresas selecionadas também disponibilizarão contrapartida financeira de, no mínimo, 10% do valor total do projeto. Os recursos não são reembolsáveis.

Os projetos devem ser apresentados por empresas ou startups de base tecnológica para o desenvolvimento de soluções a desafios tecnológicos na utilização de recursos biológicos, renováveis ou recicláveis, com foco na sustentabilidade dos sistemas de produção, atuando em um modelo de desenvolvimento econômico, que visa conciliar geração de renda e conservação ambiental, soluções voltadas a eco inovação, biomimética aplicada a produtos e processos industriais e foco nas cadeias de maior valor agregado da bioeconomia: biofármacos, biocosméticos e alimentos funcionais.

Inscrições

As inscrições para a chamada estão abertas até 23 de agosto. As propostas devem ser submetidas pela Plataforma Inovação para Indústria – Chamada Regional e devem estar alinhadas com os desafios do Senai/MS para a indústria sul-mato-grossense: “preparar a indústria para o futuro, impulsionando transformações por meio da inovação”.

As empresas proponentes devem ser do setor industrial ou startups de base tecnológica com CNPJ ativo no Estado de Mato Grosso do Sul. A seleção será em duas etapas. Somente as ideias aprovadas na primeira etapa poderão submeter os planos de projeto na segunda etapa, conforme o edital.

Para mais informações, consulte a página da Chamada Pública.

*Com informações da Comunicação Fundect