Gleice Jane cobra valorização salarial das professoras contratadas pelo governo

Na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), desta quinta-feira (7), a deputada estadual Gleice Jane (PT) fez uso da tribuna para cobrar a valorização salarial das professoras contratadas pelo Governo do Estado. Segundo ela, houve uma diminuição salarial com a nova tabela publicada pelo Poder Executivo. A parlamentar faz parte da Comissão Permanente de Educação Cultura e Desporto.

“Nesta Semana da Mulher é importante falarmos das professoras, que representam 66% da categoria. A baixa remuneração dessas profissionais da Educação está diretamente ligada a desvalorização do trabalho. Havia a promessa de equiparação das contratadas para as efetivas, mas até agora não ocorreu”, disse a deputada.

No dia último dia 29 de fevereiro, o Governo do Estado publicou o Decreto 16.394, onde estabeleceu os valores de remuneração para a função de docente temporário com 40 horas semanais. “Constatamos que houve perdas salariais com a nova tabela. Uma professora graduada teve o vencimento 1% menor. Para quem tem especialização, o prejuízo no salário base foi em torno de R$ 600 mensais, enquanto as doutoras foi de aproximadamente R$ 800”, destacou Gleice.

Caravina (PSDB) explicou que isso se deve ao tempo de contratação. “Deixou de se contar o mês de janeiro, pois os professores não estão em sala de aula”, informou. Gleice rebateu a justificativa. “Essa situação é cruel. Em janeiro, as contas permanecem. Tem aluguel para pagar, comida e todo o sustento da família”.

Ao fim do discurso, Gleice pediu uma solução para a desvalorização salarial. “O governo precisa acenar uma nova proposta, que de fato aumente o salário dos profissionais da Educação”. Ela ainda cobrou a realização de concurso público, pois 60% da categoria não são efetivos.