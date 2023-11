Governador anuncia novos cursos e Centro de Saúde que será referência para autistas

Com foco na inclusão e educação de qualidade, o governador Eduardo Riedel anunciou nesta segunda-feira (6) a abertura de três novos cursos de graduação na UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), que são fonoaudiologia, assistência social e terapia ocupacional. No mesmo evento ainda autorizou o estudo de viabilidade para construir o Centro de Especialidades de Reabilitação (CER), que vai dispor de atendimento de saúde na universidade, sendo referência para os pacientes autistas.

A solenidade ocorreu no auditório da UEMS, em Campo Grande. “Estes novos cursos serão importantes para Mato Grosso do Sul. Nossa Uems se dispôs em assumir este desafio, em uma ação que eu considero fundamental para o bem-estar e desenvolvimento do Estado. Um dia extremamente importante e relevante. É um compromisso que fizemos ano passado e estamos cumprindo”, afirmou o governador.

A previsão é que o processo seletivo dos novos cursos ocorra no primeiro semestre de 2024 e as aulas comecem no segundo semestre. Serão 120 vagas na Capital, 40 para cada curso. “Alguns cursos também devem ser abertos em Dourados, é um compromisso do governador”, destacou o reitor da UEMS, Laércio Alves de Carvalho.

Junto com os cursos foi autorizada a realização de estudos de viabilidade técnica para construção do Centro de Especialidades de Reabilitação, que vai funcionar na unidade da Uems na Capital. Para este projeto serão investidos R$ 15 milhões.

“O Centro de Especialidades e Reabilitação vai trabalhar em conjunto com o terceiro setor, dando suporte técnico e cientifico, para que possamos ser referência no Mato Grosso do Sul. Não é só atender as pessoas, mas também vai ser um local de busca de conhecimento, formação profissional, dar suporte as famílias que vão vir aqui buscar atendimento”, ponderou Riedel.

A expectativa é que o CER além de prestar atendimento em saúde em diferentes especialidades, também seja referência no Centro-Oeste no tratamento de pessoas com autismo. O anúncio foi feito com a participação de várias entidades que trabalham no terceiro setor.

“Estes investimentos em contratação de professores, aquisição de equipamentos, assim como estudo de viabilidade para construção do centro de especialidades em reabilitação vai fazer com que estes profissionais e outros cursos possam atender diretamente a população. Ampliação de atendimento à saúde em Campo Grande e ao Estado do Mato Grosso do Sul”, afirmou o reitor.

Naína Dibo, representante da Prodtea (Associação de Pais Responsáveis Organizados pelas Pessoas com Deficiência e Transtorno do Espectro Autista) agradeceu ao governador por estes investimentos. “Alegria que vivemos hoje, o governador fez algo que é quase inédito, que é cumprir com a palavra, com todos os compromissos firmados, um por um. Podemos se tornar uma referência no Brasil (atendimento a autistas) com este centro”.

Apoio e novos restaurantes

Durante a solenidade a plateia de professores e estudantes também vibrou com a assinatura da licitação para construção do Restaurante Universitário no campus da UEMS em Campo Grande, que vai custar R$ 2,3 milhões. O governador destacou que este ato é uma demonstração de respeito e ajuda para o estudante que passa o dia inteiro na unidade e precisa deste suporte.

Ele ainda anunciou que vai construir RUs (Restaurantes Universitários) nas unidades de Dourados, Aquidauana e Paranaíba. “Assim melhora a estrutura e as condições dos alunos. Quando era estudante de graduação e depois mestrado sempre seguia para o bandejão. Isto é o respeito ao aluno e a aluno, agora a UEMS tem orçamento e preparo para implantar estes restaurantes”.

Aos cursos de graduação e pós-graduação da UEMS também serão repassados mais R$ 4 milhões do Estado para lançamentos de editais e apoio a projetos e ações desenvolvidas pela Universidade.

Além do governador, participaram do evento os secretários Pedro Caravina (Segov), Eduardo Rocha (Casa Civil). O deputado estadual Renato Câmara e o deputado federal Geraldo Rezende, que inclusive foi um dos grandes incentivadores para criação dos novos cursos na UEMS.