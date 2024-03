Governo anuncia investimento de R$ 3,5 milhões para reforma de mais duas escolas

Divulgação

O Governo do Estado por intermédio da SED (Secretaria de Estado de Educação) vai investir R$ 3,5 milhões na ampliação de blocos e salas de aula na Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva em Corumbá e também em reforma parcial na Escola Estadual Professora Alice Nunes Zampiere, no município de Campo Grande.

O prazo para as empresas responsáveis concluírem os trabalhos nas unidades escolares em Nioaque, Mundo Novo e Bonito, após a ordem de serviço, será de 365 dias consecutivos (1 ano).

Os dados foram oficializados por meio do Diário Oficial Eletrônico nº11.435 desta quinta-feira (7) e na edição de nº 11.436 de sexta-feira (8).

Investimento

De acordo com o secretário de estado de Educação, Hélio Daher, no primeiro ano da gestão do governador Eduardo Riedel, foram investidos mais de R$ 300 milhões em reformas escolares e os investimentos continuarão ao longo de 2024.

“No ano passado o Governo do Estado investiu mais de R$ 300 milhões nas reformas das escolas, para esse ano estão previstos mais R$ 200 milhões para que possamos continuar reformando nossas unidades escolares em todo o Estado”.