Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

Mais 215 estudantes de Mato Grosso do Sul foram convocados para ingressar no MS Supera / Divulgação

Mais 215 estudantes de Mato Grosso do Sul foram convocados para ingressar no MS Supera - Programa de Auxílio Financeiro e Permanência Estudantil, após a abertura de vagas decorrentes do desligamento de beneficiários por desistência, conclusão de curso, solicitação própria ou descumprimento das normas do programa.

A convocação foi publicada nesta semana pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) e estabelece que os selecionados deverão apresentar a documentação atualizada entre os dias 17 e 21 de agosto.

Entre os documentos exigidos estão comprovante de residência, comprovantes de renda do candidato e de todos os integrantes da família com 16 anos ou mais, comprovante de matrícula, histórico escolar e declaração de que não possui graduação de nível superior concluída.

A análise da documentação será realizada entre os dias 24 e 27 de agosto. Em seguida, os estudantes habilitados deverão assinar o Termo de Concessão do Benefício por meio da plataforma do programa, no período de 28 de agosto a 02 de setembro. No caso de menores de 18 anos, a assinatura deverá ser feita pelo pai, mãe ou responsável legal.

A relação completa dos habilitados, convocados, inabilitados e desclassificados pode ser consultada no portal oficial do MS Supera (www.mssupera.ms.gov.br).

Criado para incentivar a permanência de estudantes de baixa renda em cursos técnicos e superiores, o programa concede auxílio financeiro mensal equivalente a um salário mínimo a alunos matriculados em instituições públicas e privadas, contribuindo para reduzir a evasão escolar.