Governo de MS convoca mais 265 e totaliza 722 professores do concurso 2022

Reunião na manhã de hoje / Saul Schramm

Totalizando 722 professores chamados do Concurso Público de Provas e Títulos SAD/SED/Professor/2022, o governador Eduardo Riedel decidiu convocar mais 265 professores para atuar já no início do ano letivo de 2023, em 23 de fevereiro.

O anúncio foi feito por ele com a presença da direção da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação).

Eduardo Riedel lembrou que a convocação, que será publicada no Diário Oficial, tem o objetivo de valorizar os profissionais e melhorar a educação. “É um compromisso que nós temos com a educação sul-mato-grossense. É uma agenda que foi tratada ao longo da campanha e que a gente vem agora, junto com a Fetems e a Secretaria de Educação honrar um compromisso que é importante não para o governo, mas para o Estado, de melhorar cada vez mais nosso sistema educacional”, disse o governador.

Ele confirmou ainda que, ao longo do mandato, vai equiparar o salário dos professores convocados e concursados, que têm o melhor salário do Brasil. “Vamos perseguir cada vez mais uma melhora do resultado da educação que passa por infraestrutura de qualidade, valorização do profissional e um sistema pedagógico robusto, que leve tecnologia às escolas, que insira para o aluno o que há de mais moderno para que ele tenha o resultado disso como consequência”.

Para o presidente da Federação dos Trabalhadores em Educação, Jaime Teixeira, a convocação valoriza a escola pública.

“A Fetems e o povo sul-mato-grossense recebe com bons olhos porque quando você traz professores concursados efetivos, você está valorizando a escola pública”, declarou. “O importante é que a gente dá aqui um passo grande trazendo 265 companheiros, chegando 722 novos efetivos no Estado. Isso é importante para a educação, é importante para nós trabalhadores e também para a nossa Federação, para a luta que nós fazemos”, acrescentou.

O secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, contou que a maior parte dos novos convocados irá atuar na Capital. Serão 163 em Campo Grande.

Questionado pela imprensa, ele explicou que muitos concursados vêm de outros estados brasileiros e contribuem para melhorar a qualidade do ensino sul-mato-grossense.

“Por ser o melhor salário do Brasil, acaba que o nosso Estado é muito atrativo para professores, inclusive concursados de outros estados, que pedem exoneração e se apresentam aqui, até apresentando documento de exoneração, mas a tendência é de que muitos colegas de outros estados venham para cá. A gente fica feliz. Todos são muito bem-vindos. É um Estado acolhedor e todos vão colaborar para a melhoria do ensino”, declarou.

De acordo com a secretária de Estado de Administração, Ana Carolina Nardes, a nomeação dos professores será na próxima semana. Também participaram da agenda o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Pedro Arlei Caravina, o secretário-adjunto de Educação, Edio Resende, entre outras autoridades