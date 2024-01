Governo de MS divulga resultado do processo de professor temporário

Alunos da rede estadual / Divulgação

O Governo do Estado publicou na terça-feira (23), o resultado preliminar da prova de títulos dos candidatos que concorrem a vagas para professor temporário da rede de ensino. O prazo para recorrer, no entanto, é de apenas um dia.

Conforme o edital n° 14/2024, os candidatos que não concordarem com o resultado preliminar da etapa III do processo seletivo, podem recorrer até às 23h59 do dia 24 de janeiro, segundo o Campo Grande News.

O candidato poderá consultar individualmente seu resultado na Avaliação Curricular através do boletim de desempenho, disponível no portal www.avalia.org.br.

Lançado em 1° de dezembro de 2023, o processo seletivo visa formar cadastro reserva de professores temporários da rede estadual de ensino de Mato Grosso do Sul. Profissionais que já atuam na rede podem concorrer, desde que não ultrapassem 50 horas semanais.