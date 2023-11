Governo de MS inicia período de pré-matrícula na Rede Estadual

Ensino em unidade estadual / Divulgação

Com oferta de ensino em tempo integral na REE (Rede Estadual de Ensino) em todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), abre o período de pré-matrícula nesta terça-feira (7).

O lançamento foi realizado hoje (6) pelo vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) e o secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, na EE Lúcia Martins Coelho, em Campo Grande.

“Anunciamos a abertura do período de matrículas, que segue até o dia 4 de janeiro (de 2024), já com a oferta de ensino em tempo integral em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Além disso, estamos oferecendo vagas para alunos do 4° e 5° ano do ensino fundamental, que é responsabilidade municipal, para contribuir com as prefeituras. Essa é a essência do governo municipalista, é uma parceria”, disse Barbosinha.

A partir de amanhã (7), tem início o período de pré-matrículas na REE, com encerramento previsto para o dia 4 de janeiro de 2024. A etapa será mais longa do que nos anos anteriores, mesmo assim os interessados devem realizar a pré-matrícula já nos primeiros dias para garantir as vagas nas unidades escolares desejadas.

“Dentro da capacidade e planejamento do Estado, estamos oferecendo mais de 25 mil vagas no próximo ano letivo, para alunos do 4° e 5° ano do ensino fundamental em regiões prioritárias. Dentro do total de vagas, mais de 16 mil são para escolas em tempo integral. E vamos continuar oferecendo escolas de tempo parcial. Mas é importante que a população entenda que a educação em tempo integral tem qualidade”, disse Daher.

Em 2024, o Mato Grosso do Sul alcança 100% dos municípios com a oferta de turmas com ensino em tempo integral na REE. “A gente tinha um desafio, que era cumprir essa meta do governador Eduardo Riedel até 2026, e antecipamos. A partir do ano que vem teremos pelo menos uma escola que oferece ensino em tempo integral em todos os municípios do Estado”, disse o secretário da SED.

Atualmente, 166 unidades escolares oferecem ensino em tempo integral no Estado, que passará a ter 219 escolas com esta modalidade a partir de 2024. Com isso o número de estudantes atendidos passa de 30 mil, com previsão de chegar à marca de 48,7 mil alunos matriculados.

O Estado passa oferecer a modalidade de ensino em tempo integral em mais 53 novas unidades escolares - 47 escolas urbanas e seis rurais. Desse montante, serão onze escolas localizadas em Campo Grande e 42 unidades no interior do Estado.

A quantidade total de alunos também tem previsão de aumentar dos atuais 187.032 para 205.460 em 2024.

A SED realizou ainda a entrega simbólica de 2.467 tablets para os estudantes de unidades escolares indígenas e quilombolas da REE. A ação é fruto de um investimento no valor de R$ 2.982.603,00 (repasse federal) para atender alunos do ensino médio das 18 escolas estaduais indígenas e suas extensões.

Outra conquista anunciada hoje foi a formalização do Nuppae (Núcleo de Pesquisa e Prevenção de Acidentes nas Escolas), fruto da parceria estabelecida entre SED e CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul). A conexão resultou na criação de um núcleo voltado para orientação, treinamento e acompanhamento das ações nas unidades escolares da Rede, visando ampliar a segurança nas escolas.

Matrícula

Pais e responsáveis dos interessados em ingressar na Rede, ou daqueles que já são alunos da REE, deverão acessar o portal da Matrícula Digital no endereço www.matriculadigital.ms.gov.br e preencher os dados necessários. A pré-matrícula também pode ser feita por telefone 0800-647-0028 ou diretamente na sede da Central de Matrículas, na Rua Joaquim Murtinho, n. 2.612, Bairro Itanhangá Park, em Campo Grande.