Governo vai entregar R$ 300 milhões em obras de escolas até o fim de 2024

Oferecer um espaço apto para receber centenas de alunos diariamente e que oportunize as melhores condições de aprendizagem. É com esse objetivo que o Governo de Mato Grosso do Sul vai entregar até o final de 2024 um investimento de R$ 300 milhões em reformas de escolas da REE (Rede Estadual de Ensino).

A meta foi anunciada pelo governador Eduardo Riedel na noite de quinta-feira (27), durante discurso na cerimônia de entrega da restauração da escola Maria Constança de Barros Machado, no bairro Amambaí, em Campo Grande.

"Sempre falei isso como secretário e falo como governador: a educação é prioridade absoluta para esse Estado e para esse país. Absoluta", destaca o governador, sendo aplaudido pela plateia. "Temos que ter capacidade de, no dia a dia, projetar cada passo, cada ação para que possamos responder à sociedade".

Riedel ainda completa que a escola Maria Constança será referência para as demais reformas, tanto na parte física como de equipamentos e de projeto pedagógico. "Essa maneira de pensar, trabalhar, não tenho dúvida alguma que vai ajudar na transformação de Mato Grosso do Sul", comenta sobre os planos gerais que tem para o Estado.

Também presente no evento, o secretário estadual de Educação, Helio Queiroz Daher, defendeu que as reformas vão além do espaço físico. "Sempre entendemos que entregar uma escola vai além do prédio, do tijolo. A gente não entrega apenas uma escola bonita, entrega também dignidade para os nossos estudantes. A gente está entregando também um ambiente que eles merecem estar", frisa.

Daher ressalta que a escola pública é para muitas crianças brasileiras o único ambiente em que comem bem, acessam banheiros adequados e se sentem acolhidas diante de questões e necessidades básicas, e por isso é tão importante um olhar atento para as escolas.

Atualmente, a Rede Estadual de Ensino conta com 348 escolas, sendo 172 delas com Ensino em Tempo Integral. Ao todo, são atendidos cerca de 185 mil estudantes somando todas as modalidades de ensino. No modelo de tempo integral, são 32 mil.