23 de Outubro de 2025 • 22:36

Educação

Governo discute inclusão de frutos do Cerrado na merenda escolar

Reunião envolve PAA e busca valorizar agricultura familiar e produtos regionais

Redação

Publicado em 23/10/2025 às 17:41

Atualizado em 23/10/2025 às 17:43

A iniciativa visa valorizar produtos regionais / Divulgação

O secretário de Desenvolvimento Sustentável de Miranda, Alexandre Bruno, recebeu nesta quinta-feira representantes do Instituto Pantanal Sul e o secretário de Meio Ambiente, Celso Moraes, para tratar da inclusão de frutos do Cerrado, como buriti, bocaiúva e baru, na merenda escolar e no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

A iniciativa visa valorizar produtos regionais, estimular a agricultura familiar sustentável e promover a conservação da biodiversidade do Cerrado e do Pantanal.

Além do alto valor nutricional, os frutos também constituem fonte de renda para comunidades extrativistas e pequenos produtores, fortalecendo a economia local e a cultura alimentar da região.

