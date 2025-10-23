Governo discute inclusão de frutos do Cerrado na merenda escolar

Reunião envolve PAA e busca valorizar agricultura familiar e produtos regionais
A iniciativa visa valorizar produtos regionais / Divulgação
O secretário de Desenvolvimento Sustentável de Miranda, Alexandre Bruno, recebeu nesta quinta-feira representantes do Instituto Pantanal Sul e o secretário de Meio Ambiente, Celso Moraes, para tratar da inclusão de frutos do Cerrado, como buriti, bocaiúva e baru, na merenda escolar e no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
A iniciativa visa valorizar produtos regionais, estimular a agricultura familiar sustentável e promover a conservação da biodiversidade do Cerrado e do Pantanal.
Além do alto valor nutricional, os frutos também constituem fonte de renda para comunidades extrativistas e pequenos produtores, fortalecendo a economia local e a cultura alimentar da região.
