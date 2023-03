Governo inaugura reforma de escola e anuncia entrega de mais 40 nos próximos meses

Governador durante entrega de reforma na Escola Estadual João Carlos Flores

Para proporcionar uma estrutura de qualidade e moderna aos alunos, o governador Eduardo Riedel inaugurou nesta quarta-feira (01) a reforma da Escola Estadual João Carlos Flores, no bairro Rita Vieira, em Campo Grande. Durante o evento ainda anunciou que vai entregar obras em mais 40 escolas nos meses de março e abril.

“É um dia de celebrar, ao entregar a reforma da escola, neste início do letivo, estamos celebrando um novo ciclo, uma etapa tão importante na vida dos estudantes. Retomar o processo desenvolvimento do Estado, tem a educação como base. Vamos continuar com as obras nas escolas, para formar um ambiente melhor de trabalho aos profissionais e alunos”, afirmou o governador.

Riedel destacou que a expectativa é entregar a reforma de 31 escolas em março, incluindo a João Carlos Flores, e mais 10 em abril. “Aqui temos o sistema de educação integral que está produzindo resultados ao longo dos anos, para formar cidadãos protagonistas. Já liberei no orçamento R$ 300 milhões para concluir as obras em escolas. Também vamos renovar o parque tecnológico e valorizar os profissionais”.

O secretário de Educação, Hélio Daher, destacou que a entrega da reforma é uma conquista de toda comunidade escolar. “Trata-se de um ganho aos profissionais e estudantes, que leva bem-estar, autoestima para todos. Nós conseguimos ver a gratidão das pessoas com a obra pronta. Agradeço a paciência de todos, mas no final vale a pena”.

O diretor da escola, Claudecy José da Cruz, agradeceu ao governador pelo investimento feito na unidade. “Nossa comunidade sonhava com esta escola reformada e agora está tão bela, com uma estrutura qualificada. Um sonho que se sonha junto vira realidade”.

Reforma e kit escolar

Com investimento de R$ 3,5 milhões do Governo do Estado, a Escola João Carlos Flores ganhou uma reforma parcial no prédio, que contou com ampliação do refeitório, adequação de acessibilidade, substituição de cobertura, revestimento de forros, paredes e piso, pintura geral (interna e externa), assim como mudanças na instalação elétrica e hidrossanitárias. A quadra também foi reformada.

A unidade também recebeu novos equipamentos, entre eles mobiliários, bebedouro industrial, aparelhos de ar-condicionado, mesa de professor e diretor, conjunto escolar, tablets, chromebooks, entre outros.

Durante o evento o governador entregou 800 uniformes e 360 kits escolares. A unidade tem 358 estudantes em 11 turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio. Ela funciona em período de educação integral.

O estudante Pedro Rafael, de 15 anos, elogiou o ensino e a nova estrutura da unidade. “O ensino está muito bom. Estou aqui há dois anos desde que cheguei de Rondônia. Gostei muito dos professores e a reforma ficou ótima. Com este ambiente dá para focar ainda mais nos estudos”.

Além do governador, participaram do evento os secretários Hélio Daher (Educação) e Eduardo Rocha (Casa Civil) e vereadores da Capital.