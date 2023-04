Governo promove curso de Educação Financeira gratuito para servidores estaduais

Aulas de qualificação são gratuitas / (Foto: Divulgação)

Saber gerenciar as finanças é determinante para manter as dívidas em dia e até mesmo poupar para garantir segurança futura ou a realização de um sonho, como uma viagem, por exemplo.

Para isso, a Educação Financeira, o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua compreensão dos conceitos e produtos financeiros, se torna essencial, pois, com informação, formação e orientação claras, as pessoas adquirem os valores e as competências necessárias para se tornarem conscientes das oportunidades e dos riscos a elas associados e então, podem fazer escolhas bem embasadas e saibam onde procurar ajuda para adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar.

Diante dessa crescente necessidade de conhecimento, a Escolagov (Fundação Escola de Governo) realiza entre os dias 2 e 9 de maio de 2023, o curso de Educação Financeira – 01/2023. Com 20 horas de duração e destinada a servidores públicos estaduais, a capacitação é gratuita e na modalidade presencial.

Conforme o diretor-presidente da Escolagov, Ângelo Motti, a Educação Financeira é um processo que contribui, de modo consistente, para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro.

“A educação financeira é uma importante ferramenta para o desenvolvimento de habilidades. Esse curso voltado para os servidores públicos, visa atender essa demanda que é crescente e pode se transformar em um canal de soluções para a superação de dificuldades nessa área”, avalia.

O conteúdo programático traz os seguintes temas:

Educação Financeira: O que é? Qual a sua importância?

Nossa relação com o Dinheiro;

Orçamento Pessoal ou Familiar;

Consumo consciente para evitar o endividamento;

Proteção e Prevenção à fraude;

Poupar e Investir;

Controle Financeiro pessoal: importância e ferramentas tecnológicas;

Elaboração do Controle Financeiro (pessoal e/ou familiar);

Relato de experiência / situações vivenciadas.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 27 de abril de 2023 pelo site: www.cursos.ms.gov.br/EscolaGov/Home/DetalhesEvento/1926.

Informações pelo telefone: (67) 3321-6100.

As aulas ocorrerão das 7h30 às 11h30 na ESCOLAGOV, localizada na Avenida Mato Grosso, 5778. O número de vagas é limitado.