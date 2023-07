Governo vai reformar e ampliar escolas na Capital e no interior

Escola Estadual Amando de Oliveira receberá reforma geral / (Foto: Saul Schramm)

Estrutura moderna, com ensino de qualidade. Este é o foco do Governo do Estado para promover reformas nas escolas da Rede Estadual de Ensino. Desta vez serão contempladas unidades de São Gabriel do Oeste, Campo Grande e Corguinho. Juntas o investimento chega a R$ 18,3 milhões. São obras que visam melhorar o ambiente de aprendizagem aos estudantes e oferecer melhores condições de trabalho aos profissionais.

Na Escola Amando de Oliveira, em Campo Grande, será feita a reforma geral e ampliação da unidade, com investimento de R$ 7,7 milhões. A obra terá um prazo de 365 dias (1 ano) para ser concluída. Localizada no bairro Piratininga, região sul da cidade.

A obra será um presente para comunidade escolar, já que a unidade completa neste ano 50 anos de história. Ela atualmente conta com 330 alunos, de ensino fundamental e médio, funcionando no sistema de ensino integral, que é uma das marcas e prioridades do governador Eduardo Riedel. A reforma será geral, com a construção de um refeitório.

"Vai melhorar, e muito, nossa estrutura já está antiquada para a atual necessidade da escola. Era um pedido antigo da comunidade escolar e desde que avisamos que a obra seria feita todos ficaram muito contentes e os pais satisfeitos com a reforma”, afirmou o diretor da unidade, Henrique Manoel Ramos Alberto. Quando começar os trabalhos, os alunos terão que ir para outro espaço alugado no segundo semestre.

São Gabriel do Oeste

Já a Escola Estadual São Gabriel, que fica na cidade de São Gabriel do Oeste, vai receber os serviços de ampliação de blocos, construção de uma nova quadra esportiva e fechamento da outra (quadra), tendo um investimento de R$ 3,1 milhões do Governo do Estado. As atividades serão feitas em um prazo de 365 dias (1 ano).

Localizada na área central da cidade, a unidade tem mais de mil alunos, com aulas nos três períodos (manhã, tarde e noite), e ainda tem turmas do ensino integral. Ela é maior escola estadual do município.

“Atualmente contamos com 12 salas de aulas e vamos ganhar mais cinco nesta ampliação, já que era uma necessidade, pois precisamos aumentar o espaço para atender a demanda. São Gabriel do Oeste é uma cidade que está crescendo, aqui estava faltando sala de aula”, destacou a diretora Mariane Mascarello.

Ela contou que a obra vai contar com o fechamento de uma quadra, para dar mais segurança aos alunos e a construção de outra. “Para dar mais opções aos alunos, pois como somos a maior escola da cidade, muitas vezes não dava para conciliar as turmas e as aulas de educação física, agora teremos duas quadras. Enquanto a obra ocorrer vamos continuar as aulas aqui, não vai precisar sair”, explicou.

Corguinho

A Escola José Alves Quito, localizada na cidade de Corguinho, também vai receber uma reforma geral e ampliação, no valor de R$ 7,4 milhões. São investimentos que contribuem diretamente com o desempenho dos alunos, que vão dispor de um espaço moderno, acessível e de boas condições para o aprendizado.

Com aproximadamente 350 alunos, a unidade tem aulas no período da manhã e tarde, e ainda dispõe de uma turma de ensino integral, que está disponível para o 1° ano do Ensino Médio. A reforma era um grande sonho de toda comunidade, nesta escola que vai completar no próximo mês 51 anos de história.

Entre as ações previstas está pintura geral interna e externa, substituição e reforma de esquadrias, reforma da cobertura, substituição de pisos, adequação para acessibilidade, adequação para projeto de segurança e proteção contra incêndio e pânico, entre outras intervenções.

O Governo do Estado vai entregar até o final de 2024 um investimento de R$ 300 milhões em reformas de escolas da Rede Estadual de Ensino. “A educação é prioridade absoluta para esse Estado e para esse País. Temos que ter capacidade de, no dia a dia, projetar cada passo, para modernizar as escolas e contribuir com o aprendizado dos alunos”, afirmou o governador Eduardo Riedel.