Greve suspende aulas temporariamente no IFMS Aquidauana

IFMS de Aquidauana / Divulgação

A direção-geral do Campus IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) Aquidauana, após reunião com a equipe de gestão e análise do percentual de adesão ao movimento paredista, comunicou a suspensão temporária das aulas presenciais a partir de segunda-feira, 8.

O ofício é assinado pela diretora-geral do Campus, Andréa Marques Rosa, informando que a interrupção temporária das aulas busca minimizar os impactos aos estudantes diante da indisponibilidade da equipe técnico-administrativa multidisciplinar de atendimento e apoio aos estudantes e às atividades de ensino, pois não é possível organizar horários de aulas.

“A gestão do Campus Aquidauana reconhece a importância de manter um diálogo aberto e

construtivo durante este período, assegurando que as decisões tomadas respeitarão o interesse de toda a comunidade acadêmica. Dessa forma, o contexto de greve no Campus Aquidauana será avaliado diariamente. Além disso, emitiremos comunicado informando sobre qualquer alteração que possa surgir”.

Já as aulas on-line continuam normalmente, assim como a agenda de entrevistas do cadastro reserva do programa de assistência estudantil, do Edital 017/2024.

Greve nacional

Entre os pontos abordados no documento estão a forma como os servidores deverão comunicar sobre a adesão ao movimento, a organização das aulas durante a paralisação, a designação de comandos locais de greve, o uso de espaços para divulgação da greve, uma agenda de reuniões regulares entre a instituição e os representantes do Sinasefe/MS e a reposição das atividades não realizadas pelos servidores que aderirem ao movimento.