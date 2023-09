Hilda Romero encerra ciclo na direção do IFMS de Aquidauana com alegria

Ronald Regis / O Pantaneiro

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus Aquidauana, está se preparando para uma nova fase em sua direção a partir de dezembro de 2023. A pedagoga Andréa Marques foi eleita para assumir o cargo de diretora, sucedendo à professora Hilda Romero, que geriu o campus nos últimos sete anos.

Hilda Romero ingressou no IFMS em 2011, no ano de fundação do campus na cidade, inicialmente como professora de Geografia e, em abril de 2016, assumiu a direção, enfrentando grandes desafios ao longo de sua gestão.

Inauguração da área de convivência do IFMS Aquidauana - Divulgação

Durante uma entrevista ao O Pantaneiro, a professora Hilda Romero destacou a pandemia da Covid-19 como o maior desafio de sua gestão:



“"Nestes dois mandatos consecutivos, um dos maiores desafios nosso quanto à gestão, organização didática, pedagógica, assistência aos nossos estudantes e as nossas as famílias foi a pandemia"

Hilda Romero também mencionou os avanços conquistados após a pandemia: “O Instituto Federal já estava planejando algumas ações em tecnologias, principalmente nos cursos EAD em nossas plataformas. Quando veio a pandemia nós paramos quinze dias mesmo e nos reorganizamos com planejamento, curso para professores e capacitação para atender aos nossos estudantes.”



Quando questionada sobre o legado que deixa para o IFMS Aquidauana, a diretora respondeu: "Foram pontos importantes como a questão da infraestrutura para atender os nossos estudantes, equipar os laboratórios[…] sete laboratórios de informática. Nós colocamos um laboratório específico para as aulas EAD, equiparamos os laboratórios para Engenharia Civil e cursos de Infraestrutura. Depois nós fizemos alguns investimentos na nossa área coberta, investimento também nas pesquisas dos nossos estudantes e professores. Isso foi uma um impulso que trabalhamos nesses sete anos!

Entrega da quadra coberta ao campus - Divulgação

Hilda Romero ressaltou ainda o relacionamento da instituição com a sociedade aquidauanense e municípios vizinhos, destacando o trabalho de pesquisa científica e o relacionamento com os poderes públicos.



Por fim, Hilda Romero deixou uma mensagem para a próxima diretora:

“O que eu deixo realmente é acreditar que é possível. Então, o sonho, ele tem que ser sonhado juntos. E quando nós sonhamos juntos, é possível ser concretizado. Então, esse sonho é pensar junto com nosso estudante, com a nossa comunidade externa e com o nosso servidor, tanto professor, quanto técnico administrativo e os nossos terceirizados também. Então, esse conjunto é sonhar junto, ouvir, ter um diálogo muito bom.”

Quanto ao seu próprio futuro, a professora Hilda Romero planeja voltar à sala de aula como professora de Geografia e está desenvolvendo projetos para atender a comunidade com deficiência visual. Ela expressou sua felicidade em continuar contribuindo para a educação e a pesquisa na região.



“Muitos planos e voltar pra sala de aula! Sou professora de Geografia, então tem bastante coisa pra desenvolver e já tenho os meus projetos que eu estou escrevendo. Um deles é bem desafiador mesmo que é para atender a nossa comunidade cega. Então é por enquanto é estar em Aquidauana mesmo trabalhando e e dando as minhas aulas. Muito feliz!"

Nova diretora do IFMS, campus Aquidauana:

Divulgação

Andréa Marques

Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (2007) e em Letras pela Faculdade Claretiano (2014). Mestra em Letras (2010) e doutora em Letras (2021) também pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente é servidora pública no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, integrando, como pedagoga, o NUGED do campus Aquidauana. Desenvolve pesquisas sobre línguas indígenas, Esperanto e Análise de Discurso. Também realiza estudos e formação pedagógica sobre Educação Inovadora para o desenvolvimento da autonomia dos estudantes. Possui diversos cursos na área de Gestão Pública pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).