Hoje é o último dia para inscrições no Vestibular e PASSE UFMS

Inscrições terminam hoje / Reprodução

As inscrições para os processos seletivos Vestibular e PASSE (Programa de Avaliação Seriada Seletiva) UFMS encerram nesta quinta-feira, 16. Há vagas para ingresso em 2024 em 115 cursos de graduação presenciais e 10 de Educação a Distância. Os interessados devem acessar a página Ingresso UFMS.

Além do prazo de inscrição, é preciso ficar atento ao pagamento da taxa, que deve ser feito até o dia 17. As provas do Vestibular e do PASSE já estão marcadas para os dias 3 e 10 de dezembro, das 8h às 13h (MS), respectivamente, e serão realizadas nos dez municípios onde a UFMS tem câmpus (Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas) e Dourados.

https://www.ufms.br/vestibular-e-passe-ufms-encerram-inscricoes-na-quinta-feira/