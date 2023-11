I Feira de Empreendedorismo Indígena de MS acontece no Atlântico

Alunos UFMS / Divulgação

Aquidauana recebe no sábado, 4, a I Feira de Empreendedorismo Indígena Sul-mato-grossens, com participação de empreendedores indígenas. O evento reúne culinária, palestras, dança e música.

A feira acontecerá nas dependências do Shopping Atlântico e é uma iniciativa do Time Enactus de Aquidauana, que é formado por pouco mais de 20 pelos acadêmicos e professores do campus de Aquidauana, da UFMS Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Também haverá oportunidade em que estarão expondo artesanatos em geral, roupas, bijuterias, cerâmicas, dentre outros produtos.

Confira a programação: