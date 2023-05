IF abre inscrições para cursos de graduação em Aquidauana

Está aberto o prazo de inscrições na seleção para 760 vagas em cursos de graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), ofertados em oito municípios e com ingresso no 2º semestre.

Podem participar candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente e que participaram da edição 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com nota acima de zero na prova de redação.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até 22 de maio, pela Página do Candidato da Central de Seleção, onde também está publicado o edital de abertura com todas as regras do processo seletivo.

Ao se inscreverem, os candidatos autorizam o IFMS a consultar o resultado obtido no Enem junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Por isso, é obrigatório que a inscrição seja realizada com o CPF do próprio candidato, para que a consulta da nota seja possível.

As vagas estão distribuídas nos municípios de Aquidauana (120 vagas), Campo Grande (160), Corumbá (80), Coxim (160), Dourados (40), Jardim (40), Naviraí (40) e Três Lagoas (120).

Ação afirmativa - Metade das vagas ofertadas é destinada a candidatos que cursaram todas as séries do ensino médio em escola pública. Dessas, 50% são para aqueles com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio.

Ainda há cotas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A opção pelas ações afirmativas deverá ser feita no ato da inscrição.

Seleção - Será feita, exclusivamente, com base na nota total alcançada pelo candidato na edição de 2022 do Enem.

Considera-se nota total, o resultado da média ponderada das notas das áreas de conhecimento (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias) e da redação.

Os pesos por área de conhecimento para o cálculo da nota total de cada um dos cursos ofertados estão dispostos no edital de abertura do processo seletivo.

A divulgação do resultado final da 1ª chamada para solicitação de matrícula está prevista para 2 de junho. A previsão é que as aulas tenham início no final de julho.

Dúvidas devem ser enviadas para selecao.graduacao@ifms.edu.br (para isso, deve-se utilizar o mesmo e-mail cadastrado na Central de Seleção do IFMS).

