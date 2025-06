IFMS abre inscrições de trabalhos para o V Seminário de Pós-Graduação

IFMS de Aquidauana / Divulgação

Estão abertas as inscrições de trabalhos para o V Seminário de Pós-Graduação (Sempog) do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). O evento será realizado de forma virtual entre os dias 23 e 25 de setembro.

O seminário é destinado a estudantes e egressos de cursos de especialização, mestrado e doutorado do IFMS e também de outras instituições públicas e privadas. A programação inclui mesas temáticas com apresentação de pesquisas, debates e discussões acadêmicas.

As atividades acontecerão pela plataforma Google Meet, e a cerimônia de abertura, no dia 23 de setembro, será transmitida ao vivo pelo canal do IFMS no YouTube.

A submissão de trabalhos pode ser feita até o dia 14 de julho, por meio de um formulário eletrônico. Os participantes devem escolher uma das 22 mesas temáticas disponíveis, preencher o formulário conforme as orientações de formatação e anexar o resumo ou artigo completo.

Para quem ainda não finalizou o artigo, é possível enviar apenas o resumo e complementar posteriormente, dentro do prazo de submissão, utilizando o mesmo formulário.

Mais informações e o link para inscrição estão disponíveis no site oficial do IFMS.

Confira a lista de mesas temáticas disponíveis no V Sempog:

Abordagens e Experiências Inovadoras em Educação Profissional e Tecnológica

A educação em interface com a colonialidade do ser, saber, poder, viver e de gênero: culturas e identidades

A educação é para todos sem distinção! – Experiências, vivências, práticas e estudos na perspectiva da educação inclusiva

A encruzilhada da palavra: escrevivências como gesto político, estético e pedagógico

Corredor Bioceânico: A Rota de Integração Latino-Americana

Crises do Capitalismo, Guerras Culturais e Políticas do Desejo: expressões do neoliberalismo recente

Desafios Contemporâneos: Ciência, Educação e Sustentabilidade

Educação no Campo: Saberes, Práticas e Políticas em Perspectiva Interdisciplinar

Educação, Trabalho e Politecnia: uma perspectiva para a formação humana integral

Experiências e desafios na proteção ambiental

Feminismos Plurais e políticas públicas para o empoderamento feminino

Informática Aplicada à Educação

Interface dos Estudos Linguísticos e Literários: pesquisas, experiências e saberes aplicados em diferentes perspectivas

O antirracismo nas encruzilhadas: Práticas possíveis para a valorização da história e cultura afro-brasileira

O Direito Indígena ao exercício da ampla cidadania: Direitos, Pesquisa, Ciência, Inovação, Política, Cultura, Territorialidade, Proteção à Propriedade Intelectual e Conhecimentos Tradicionais Indígenas e Meio Ambiente

O Uso da Robótica Educacional Como Metodologia ou Ferramenta no Processo de Ensino-aprendizagem

Políticas linguísticas, direitos linguísticos e educação linguística crítica

Práticas de ensino de língua e literatura

Propriedade intelectual e Inovação

Saberes estético-corpóreos e a política do corpo negro: Resistências, afirmações e descolonizações

Tecnologias para Segurança Alimentar

Teoria Política e Pensamento Social e Político Da América Latina

Sempog - Organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi), com o apoio dos campi do IFMS, o Seminário tem como objetivo proporcionar um espaço acadêmico que estimule a discussão, a difusão e a troca de experiências acerca das pesquisas – de diferentes linhas e matizes.

Em 2024, a quarta edição do Sempog reuniu 150 trabalhos de estudantes de pós-graduação.