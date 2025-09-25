Acessibilidade

25 de Setembro de 2025 • 21:59

Educação

IFMS abre inscrições para 45 cursos livres e on-line no segundo semestre

Cursos são gratuitos e oferecem certificação para capacitação profissional e horas complementares

Redação

Publicado em 25/09/2025 às 18:59

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), por meio do Cread (Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância), está com inscrições abertas para 45 cursos livres e on-line, disponíveis até o fim do segundo semestre de 2025.

As formações podem ser feitas de forma flexível, permitindo que o aluno estude no próprio ritmo, com cargas horárias que variam de 20 a 60 horas. No final, o estudante recebe o certificado de conclusão, que pode ser utilizado para capacitação profissional, aperfeiçoamento ou horas complementares em cursos de graduação.

Entre os cursos novos deste semestre estão: Primeiros Socorros para Trabalhadores da Educação (40h), Introdução ao MATLAB (42h) e Modelagem Matemática nas Ciências Agrárias (50h).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de dezembro. Para se inscrever, é necessário acessar a plataforma de Cursos Livres do IFMS, preencher cadastro com nome, CPF e e-mail e escolher o curso desejado. Todos os cursos devem ser concluídos até 17 de dezembro.

Desde 1º de julho, os cursos livres do IFMS foram migrados do Moodle para a RNP, pelo programa Conecta Rede. A mudança visa solucionar problemas de lentidão e melhorar a experiência dos usuários. Segundo a diretora do Cread, Lia Nara Balta Quinta, "Migramos, em especial, para solucionarmos problemas com lentidão e pela vantagem de a RNP possuir uma equipe especializada no Moodle. Para o usuário final, neste semestre, creio que ele perceberá melhorias no desempenho do ambiente".

A oferta inclui cursos nas áreas de tecnologia, educação, línguas, matemática, ciência de dados, empreendedorismo, saúde, entre outros. Alguns exemplos são: Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity, Libras Básico e Intermediário, Marketing Digital, Matemática Financeira, Produção de Videoaulas e Programação de Robótica Lego EV3.

Serviços

Corumbá recebe R$ 67 mi do Focem e Governo de MS para modernizar água e resíduos

O projeto será executado pela Sanesul e prevê a implantação de mais de 40 quilômetros de rede de distribuição

Serviços

Cidades de MS terão teste de nova tecnologia de alerta de emergência da Defesa Civil

O teste será disparado por meio de plataforma integrada

