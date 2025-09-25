IFMS abre inscrições para 45 cursos livres e on-line no segundo semestre

Cursos são gratuitos e oferecem certificação para capacitação profissional e horas complementares
IFMS de Aquidauana / Divulgação
O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), por meio do Cread (Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância), está com inscrições abertas para 45 cursos livres e on-line, disponíveis até o fim do segundo semestre de 2025.
As formações podem ser feitas de forma flexível, permitindo que o aluno estude no próprio ritmo, com cargas horárias que variam de 20 a 60 horas. No final, o estudante recebe o certificado de conclusão, que pode ser utilizado para capacitação profissional, aperfeiçoamento ou horas complementares em cursos de graduação.
Entre os cursos novos deste semestre estão: Primeiros Socorros para Trabalhadores da Educação (40h), Introdução ao MATLAB (42h) e Modelagem Matemática nas Ciências Agrárias (50h).
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 5 de dezembro. Para se inscrever, é necessário acessar a plataforma de Cursos Livres do IFMS, preencher cadastro com nome, CPF e e-mail e escolher o curso desejado. Todos os cursos devem ser concluídos até 17 de dezembro.
Desde 1º de julho, os cursos livres do IFMS foram migrados do Moodle para a RNP, pelo programa Conecta Rede. A mudança visa solucionar problemas de lentidão e melhorar a experiência dos usuários. Segundo a diretora do Cread, Lia Nara Balta Quinta, "Migramos, em especial, para solucionarmos problemas com lentidão e pela vantagem de a RNP possuir uma equipe especializada no Moodle. Para o usuário final, neste semestre, creio que ele perceberá melhorias no desempenho do ambiente".
A oferta inclui cursos nas áreas de tecnologia, educação, línguas, matemática, ciência de dados, empreendedorismo, saúde, entre outros. Alguns exemplos são: Desenvolvimento de Jogos 2D com Unity, Libras Básico e Intermediário, Marketing Digital, Matemática Financeira, Produção de Videoaulas e Programação de Robótica Lego EV3.
