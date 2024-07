IFMS abre inscrições para cursos de pós-graduação gratuitos

IFMS de Aquidauana / Divulgação

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para cursos de pós-graduação lato sensu gratuitos, com início das aulas no segundo semestre. São 200 vagas disponíveis, sendo três opções de cursos presenciais e uma modalidade a distância.

A especialização em Docência para a Educação Profissional, Científica e Tecnológica oferece 120 vagas nos campi de Aquidauana, Campo Grande e Naviraí, com 40 vagas em cada cidade. É necessário ter diploma de ensino superior reconhecido pelo MEC. Metade das vagas é destinada ao público externo e a outra metade para servidores do IFMS. O curso é modular, com duração de 12 a 18 meses, e aulas presenciais nos campi.

Em Corumbá, há 40 vagas para a especialização em Informática Aplicada à Educação, também em regime modular com duração de 18 meses e aulas presenciais no campus local.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente na Página do Candidato da Central de Seleção. Para a especialização a distância em Ensino de Humanidades e Linguagens, as inscrições vão até o dia 16. Para os cursos presenciais, o prazo é até 21 de julho.