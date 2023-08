IFMS abre inscrições para mestrado em Propriedade Intelectual

Unidade IFMS / IFMS

O IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para seleção do mestrado profissional em rede em ProfNIT (Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação).

Segundo a instituição, o curso é gratuito e prevê aulas presenciais no Campus Campo Grande. São oferecidas doze vagas, sendo quatro delas reservadas a servidores do Instituto Federal, cinco destinadas ao público em geral e três para ações afirmativas.

Podem participar os portadores de diploma de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação), que atuem ou tenham interesse em atuar com propriedade intelectual e transferência de tecnologia e inovação tecnológica.

As inscrições acontecem exclusivamente pela página do ProfNIT até 10 de agosto. A taxa é R$ 300 e pode ser paga até o dia seguinte.

Candidatos que queiram solicitar a isenção precisam fazer a inscrição e envio do comprovante do CadÚnico até dia 9.

. A prova nacional será realizada no dia 23 de setembro, às 14h, horário de Brasília. Serão vinte questões de múltipla escolha, de acordo com o conteúdo programático constante no edital de abertura. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 6 de outubro.

Na segunda etapa, entre os dias 11 e 16 de outubro, os candidatos deverão enviar a documentação para análise curricular. Além de documentos pessoais, são necessários uma cópia do currículo cadastrado na Plataforma Lattes e o formulário de Barema, com comprovação de atividade profissional e da formação acadêmica.

A previsão é de que o resultado preliminar desta etapa seja publicado em 6 de novembro. As matrículas serão realizadas conforme o calendário acadêmico a ser disponibilizado pelo IFMS. As aulas começam em 2024.

Clique aqui e confira o edital.

*Com assessoria de imprensa.